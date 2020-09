Bimba (asintomatica) positiva al coronavirus: 18 bambini e 3 insegnanti in quarantena

In una classe della scuola primaria di Caniparola, nel comune di Fosdinovo (Massa Carrara), 18 bambini e 3 insegnanti sono stati messi in quarantena a casa a seguito della positività riscontrata su una bambina asintomatica che aveva frequentato, anche se solo per qualche ora, la 'pre-scuola' nel corso della scorsa settimana. Oggi, riferisce AdnKronos, è infatti arrivato l'esito di un tampone effettuato, nell'ambito di un tracciamento familiare, ad un'alunna residente in altra regione e che frequenta la scuola di Caniparola (questa mattina la bambina non era a scuola) ed è stato stabilito di far rientrare tutta la classe a casa.

Bambini e insegnanti in quarantena dopo un caso di coronavirus

La struttura di Igiene e Sanità Pubblica della Lunigiana, che ha gestito questa situazione insieme al personale scolastico ed al Sindaco di Fosdinovo Camilla Bianchi, ha già effettuato l'indagine epidemiologica su tutti i bambini (4 sono residenti in Liguria e se ne occuperanno i colleghi della Prevenzione di quel territorio) e sulle 3 insegnanti (2 della Liguria ed 1 dell'ambito di Massa Carrara).

Nei prossimi giorni i 18 bambini e le 3 insegnanti saranno sottoposti a tampone e verranno poi prese le decisioni del caso. Non ci sono misure per le altre classi della scuola di Caniparola, visto che la quarantena viene adottata soltanto per i contatti stretti della persona (in questo caso la bambina) risultata positiva.