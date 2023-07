Perché 123 medici hanno denunciato Matteo Bassetti all'Ordine

Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive del San Matteo di Genova, sotto il "fuoco amico" dei colleghi medici che chiedono all'Ordine professionale di indagare sul suo comportamento. Di cosa è accusato e come si difende.

Sono 123 i medici che chiedono di aprire un'indagine per presunte violazioni del codice deontologico di categoria da parte di Bassetti. Tra le accuse principali quella di "aver attaccato i colleghi che volevano informare i loro pazienti sui vantaggi e svantaggi della inoculazione definendoli cattivi maestri" e avere "insultato i colleghi che in scienza e coscienza trattavano i loro pazienti con farmaci tradizionali (antinfiammatori, idrossiclorochina, cortisonici, eparina) poi rivelatesi estremamente efficaci alla pari di stregoni esaltando allo stesso tempo le linee guida ministeriali (paracetamolo e vigile attesa) violando il principio che obbliga un medico a non farsi condizionare dalla burocrazia o da conflitti d’interesse".

Poi c'è l'accusa di aver promosso l’utilità dei vaccini antiCovid "propagandando la sicurezza e l’efficacia di un farmaco tutt’ora in via di sperimentazione (BionTech-Pfizer e Moderna)". E ancora, Bassetti è accusato di avere "offeso e denigrato illustri medici (il medico è stato condannato al risarcimento degli eredi dell'infettivologo Luc Montagnier, ndr)". E infine c’è la scelta di Bassetti di partecipare ad alcuni spot di un servizio di ristrutturazioni "ledendo il decoro dovuto alla figura del medico".

Bassetti stesso conferma di essere stato attaccato dai colleghi e interviene con un post ironico su Twitter. "Ringrazio molto - scrive - i 123 laureati in medicina che mi hanno segnalato e denunciato all’Ordine dei Medici di Genova. Grazie a quello che hanno scritto contro di me, contro la medicina dell'evidenza, contro i vaccini, contro l’operato mio e di molti colleghi e a favore di farmaci e protocolli non approvati per la cura del Covid, hanno fornito a me e al mio avvocato la documentazione per denunciarli, uno per uno, ai loro rispettivi ordini".

Bassetti quindi annuncia azioni legali: "Finché si parla al bar o nei comizi è un conto, non quando lo si fa per iscritto. Si sono fatti un gigantesco autogol. Verba volant scripta manent. Grazie davvero a tutti i 123! Non pensavo davvero si potesse arrivare a tanta bassezza scientifica, culturale e deontologica!!"

