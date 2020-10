Ordinanza Sicilia: coprifuoco dalle 23 alle 5 e didattica a distanza per le superiori

Dopo la Campania, anche la Sicilia è pronta alla stretta. Per l'isola è pronta infatti l'ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci con le nuove misure di contenimento per evitare il diffondersi del Covid-19. Il documento, condiviso con il ministro della Salute, Roberto Speranza, verrà reso noto nelle prossime ore.

L'ordinanza in Sicilia: coprifuoco ma non solo

Fra le misure adottate le più rilevanti saranno le seguenti: la sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole superiori dell'Isola con il contestuale avvio della didattica a distanza; il dimezzamento dell'utilizzo dei posti passeggeri nei mezzi trasporti pubblico urbano ed extraurbano, ferroviario e marittimo; il divieto di circolazione con ogni mezzo dalle ore 23 alle 5 del giorno successivo.

"I provvedimenti che il governatore si accinge a varare - precisa la Regione in una nota - sono frutto del confronto con il Comitato tecnico scientifico siciliano che ha analizzato l'andamento epidemiologico nell'Isola. Va specificato, infatti, che attualmente in Sicilia non si registrano criticità analoghe a quelle di altri territori del Paese, ma - come rilevano gli stessi esperti - è necessaria una azione di contenimento per evitare situazioni d'allarme nelle prossime settimane".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Barbagallo accusava la Regione di immobilismo

"Purtroppo in Sicilia il Covid impazza ovunque, ma ad Ambelia va tutto bene. Tanto che nella tenuta di Militello Val di Catania, cosi' cara al presidente della Regione, si tiene la 'Coppa degli assi' in programma fino a domenica. È Ambelia, quindi, la 'bolla' che resiste a qualunque emergenza. 'The show must go on', come per l'orchestra del Titanic, mentre ieri per tutto il giorno i siciliani hanno atteso invano la tanto strombazzata ordinanza del presidente della Regione". Lo dice il segretario del Partito democratico in Sicilia, Anthony Barbagallo. "Ci auguriamo che questa ulteriore pausa di riflessione non sia stata determinata proprio dal tentativo di trovare una scappatoia per consentire la continuazione delle manifestazioni equine da lui tanto amate - prosegue Barbagallo in riferimento al governatore Musumeci -. Mentre le imprese sono allo stremo, neppure un euro delle misure previste dalla finanziaria regionale e' arrivato alle aziende e ai siciliani in difficolta': sono stati spesi solo 30 milioni su una manovra del governo da 1,4 miliardi. I vani proclami di Musumeci, cui sono seguiti gli attacchi ai dipendenti regionali e la continua ricerca di un colpevole, dimostrano l'assoluta inefficienza e immobilita' di un presidente che - conclude - non governa, ma e' piu' che pronto per il suo 'buen retiro' ad Ambelia, tra gli amati quadrupedi"