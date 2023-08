"Non abbattete l'orsa che ha inseguito i cacciatori, ha fatto il dovere di madre"

Abbattimento contro pacifica convivenza. In Trentino è sempre più netta la distanza tra chi vuole liberarsi degli orsi e chi invece punta alla loro tutela. Adesso l'attenzione è tutta su F36, l'orsa che domenica 30 luglio ha inseguito due cacciatori a Roncone, in provincia di Trento. Il presidente della Provincia Maurizio Fugatti ventila l'abbattimento, gli animalisti invece non hanno dubbi: "Ha fatto il suo dovere di madre".

Da quanto sappiamo l'orsa col suo cucciolo stavano dormendo, ma è stata svegliata dalla presenza dei cacciatori e li ha inseguiti. Fugatti ha parlato di animale "problematico" annunciando che "se ci saranno le condizioni" si procederà "con la richiesta di abbattimento".

L'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ha chiesto l'accesso agli atti per conoscere i dettagli del procedimento". "Ha sei anni e non è mai stata aggressiva F36. Con un cosiddetto 'falso attacco' l'orsa ha fatto il suo dovere di madre dettatole dalla natura e, come si è visto, non ha voluto attaccare per uccidere - è il commento del gruppo animalista -. Continuano invece a essere sconcertanti le dichiarazioni del presidente della Provincia Maurizio Fugatti, che ha ventilato da subito l'abbattimento della povera madre".

"Ormai il Trentino è famoso in tutt'Italia e all'estero per i provvedimenti adottati nei confronti della fauna selvatica - osserva il presidente dell'Oipa, Massimo Comparotto -. La Provincia pensi a prevenire episodi del genere anche informando la cittadinanza e gli escursionisti su come ci si comporta in montagna, invece di continuare a evocare come sempre catture e abbattimenti anche come strumento elettorale. Fugatti annuncia il radiocollaraggio: si fermi lì".

Sul piede di guerra anche la Lav. "Un vero mistero il motivo per cui gli orsi trentini reagiscano alla sola presenza di cittadini autoctoni – si legge in una nota -. Sarà forse colpa della scarsa formazione e informazione?". Per gli animalisti Fugatti ventila misure "sproporzionate, inutili e crudeli".

Continua a leggere su Today.it...