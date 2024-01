Sciopero dei trasporti oggi 24 gennaio 2024: gli orari dei mezzi pubblici

Oggi, mercoledì 24 gennaio, è la prima giornata di sciopero nazionale dei trasporti pubblici locali del 2024. I sindacati di categoria hanno proclamato un'agitazione di 24 ore, ma le modalità esecutive sono in realtà diverse da territorio a territorio. Lo sciopero coinvolge tram, bus, metropolitane e ferrovie: si attendono quindi diversi disagi per pendolari e viaggiatori. Il rischio caos è concreto anche sulle strade: questo perché, come sempre, molte persone useranno l'auto per raggiungere le città. Un mercoledì di passione. Lo sciopero di oggi è stato indetto dai sindacati di categoria Cobas lavoro privato, Cub trasporti, Unione sindacale di base (Usb), Adl, Sgb, Associazione lavoratori Cobas e Orsa.

Lo sciopero dei trasporti pubblici del 24 gennaio 2024

Sono diversi i motivi della protesta: si va dalla richiesta di aumenti salariali alle maggiori tutele in tema di sicurezza, passando per il blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per il trasporto pubblico locale. Ai sindacati non piace poi "la corsa a svendere a privati e multinazionali" e quindi la mancanza di investimenti pubblici adeguati per il trasporto pubblico. Usb e associazione lavoratori Cobas mettono, in cima alla lista, la battaglia contro "ogni forma di limitazione del diritto allo sciopero", un chiaro riferimento alle recenti precettazioni del ministro dei trasporti, Matteo Salvini.

Di seguito, gli orari dello sciopero del 24 gennaio, le fasce di garanzia e le modalità della protesta nelle principali città italiane.

Atm fa sapere che a Milano lo sciopero dei suoi mezzi "potrebbe avere conseguenze" in due fasce orarie: dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Non sono esclusi poi i convogli di Trenord che operano su Ferrovienord Spa: servizio garantito solo dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Stop, dalle 16:31 alle 20:31, anche per il personale Movibus.

A Roma, scrive Atac sul proprio sito, i trasporti sono garantiti soltanto durante le fasce di garanzia fissate per legge, quindi dall'inizio del servizio alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59. L'astensione dal lavoro coinvolgerà l'intera rete Atac, compresi "i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento", e l'intera rete dei gestori RomaTpl e Ati Autoservizi Troiani/Sap nel territorio di Roma capitale e nei comuni della città metropolitana.

Le fasce garantite da Gtt a Torino, invece, vanno dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15 per quanto riguarda il servizio urbano e suburbano (compresa la metropolitana), da inizio servizio alle 8 e dalle 14:30 alle 17:30 per la rete extraurbana. Per quanto riguarda Firenze, Autolinee Toscana informa che le fasce di garanzia vanno dalle 4:15 alle 8:14 e dalle 12:30 alle 14:29. Fuori da questi orari la regolarità del servizio dei bus "dipenderà dalle adesioni allo sciopero". A Bologna, i mezzi di Tper si fermano dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 alla fine del servizio quotidiano.

I bus gestiti da Anm a Napoli, invece, non si muoveranno dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 in poi. Il servizio delle linee funicolari è garantito solamente fino alle 9:20 e dalle 17 in avanti, con l'ultima corsa programmata per le 19:50. Per quanto riguarda le metropolitane, la linea 1 al mattino vede l'ultima corsa partire da Piscinola alle 9.12 e da Garibaldi alle 9:07. Si riprende, dalle stesse stazioni, alle 17 e alle 17:40, per garantire le ultime corse alle 19:33 e alle 19:28. Attenzione però anche ai mezzi Eav (ente autonomo Volturno), coinvolti nello sciopero come quelli di Anm (azienda napoletana mobilità), con orari diversi per ogni tratta.