Lo sfogo di un ristoratore: "In 8 hanno ordinato 3 pizze, mi dite come ci dobbiamo comportare?"

"Visto che la febbre da scontrino piace a tantissimi, voglio mostrarvi il rovescio della medaglia". A scrivere è un ristoratore di Genova che evidentemente non ha apprezzato molto gli attacchi piovuti sulla sua categoria nelle ultime settimane, sia per i prezzi ritenuti eccessivi da alcuni utenti, sia per la scelta di alcuni esercenti di far pagare dei servizi che altre volte vengono offerti gratuitamente. I casi balzati all'onore delle cronache sono diversi: si va dai due euro chiesti a un cliente per dividere il toast a metà ai venti euro che il gestore di un locale di Palermo ha addebitato agli avventori solo per il taglio della torta di compleanno portata da casa.

Questa volta a togliersi qualche sassolino dalla scarpa è un ristoratore di Genova che su Facebook ha voluto raccontare un episodio avvenuto nel suo locale. Il post è datato 14 agosto, ma come a volte avviene sui social è diventato virale solo alcuni giorni dopo. Simone, questo è il nome del ristoratore, spiega di aver ospitato nel suo locale un gruppo di otto persone, "2 bimbi e 6 adulti maleducati come pochi". In totale la comitiva ha ordinato solo "3 pizze divise in 8 piatti", oltre alle bevande (2 acque, 2 bibite, 3 birre e 4 caffè.).

Alla fine la spesa totale è stata di 63 euro, "in un tavolo da 8 persone, a cena in un locale dove il coperto non si paga" spiega il ristoratore. In tutto fanno meno di 8 euro a persona. Simone si rivolge dunque agli "indignati da scontrino". E chiede: "Ci dite come si deve comportare il ristoratore in casi come questo?". Come a dire: ci sarà pure qualche titolare "furbetto", ma non è che il cliente abbia sempre ragione. E se ci si siede in otto, forse qualche piatto in più sarebbe il caso di ordinarlo. Almeno così sembra di leggere tra le righe. Il dibattito, come sempre, è aperto.

