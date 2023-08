Due euro per dividere il toast a metà: lo scontrino che fa discutere

Incredibile ma vero: in un noto bar di Gera Lario, comune che si trova all'estremità settentrionale del lago di Como, per farsi tagliare in due un toast una coppia ha dovuto pagare 2 euro. La cifra è stata regolarmente segnata sullo scontrino e quindi tassata.

Questa volta a far discutere, dunque, non sono i prezzi alle stelle che a volte si pagano in molte località turistiche, con cifre che come segnalano da QuiComo, arrivano fino a 20 euro per due caffè e due brioche e a 15 euro per uno spritz.

"Eravamo in due persone e abbiamo chiesto un toast che al tavolo avremmo mangiato in due. Ma dobbiamo pagare perché ci siamo divisi in due il toast ? Incredibile ma vero", ha scritto su Tripadvisor la persona che ha fatto la segnalazione. Il proprietario del noto bar si sarebbe giustificato dicendo che ha dovuto usare due piattini e aggiungere tovaglioli.

