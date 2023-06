I figli di Berlusconi uniti nell'ultimo saluto: "Dolcissimo papà grazie per la vita"

"Dolcissimo papà grazie per la vita, grazie per l'amore. Vivrai sempre dentro di noi". Queste le parole scelte dai cinque figli di Silvio Berlusconi per un pubblico addio al padre con una pagina a pagamento sui principali quotidiani italiani. Il testo è in bianco su sfondo blu con una fotografia, non recentissima, del Cavaliere in doppiopetto e cravatta blu a pois. A firmarlo Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi.

Marina e Piersilvio sono figli della prima moglie di Berlusconi, Elvira Lucia Dall’Oglio. Barbara, Eleonora e Luigi sono figli di Veronica Lario. Già nei giorni del ricovero i cinque figli si sono alternati in ospedale per stare accanto al padre e nelle ultime ore sono stati tutti insieme ad Arcore, dove è stata portata la salma di Berlusconi ed è stata allestita la camera ardente privata.

Sui giornali di oggi c'e' anche una pagina a pagamento di Mediaset.Identici la grafica e l'immagine dell'ex premier, cambia la scritta: "Tutta Mediaset abbraccia con amore e infinita riconoscenza il fondatore Silvio Berlusconi". Le stesse parole dello spot che passa da sabato in ogni blocco pubblicitario su tutte le reti della famiglia Berlusconi.

