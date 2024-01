Vaccini, mascherine e lockdown: ecco il nuovo piano pandemico

Il nuovo piano pandemico è pronto. E non è troppo diverso da quello vecchio. Tradotto: se le cose si dovessero mettere male le misure previste per arginare i contagi resterebbero quelle che abbiamo già conosciuto in passato: lockdown, distanziamento e mascherine. Oltre, naturalmente, alla vaccinazione di massa. I contenuti del documento, che dovrà passare al vaglio della Conferenza Stato Regioni, sono stati anticipati oggi da 'Quotidiano sanità' e 'Repubblica'. Nel testo vengono messe nere su bianco le strategie da mettere in campo nel nostro Paese nel caso di arrivo di una nuova pandemia provocata da virus respiratori.

Strategie che come accennavamo non sono troppo diverse da quelle adottate per fermare i contagi da coronavirus. Nel testo si parla di "mascherine e filtranti", isolamento dei casi, limitazione agli assembramenti e agli spostamenti della popolazione, "permanenza in casa" e "quarantena degli individui esposti", distanziamento fisico, chiusura delle attività non essenziali e delle scuole. Le misure ovviamente non scatteranno in modo automatico: a decidere saranno governo e parlamento. Si tratta del resto di un documento tecnico che tiene in considerazione le indicazioni pubblicate dall'OMS nel 2023.

Alcune misure "non sostenibili per un lungo periodo"

L'ultima parola dunque spetterà alla politica che dovrà soppesare i pro e i contro di eventuali provvedimenti presi per arginare i contagi. Nella bozza del testo c'è comunque anche un tentativo di segnare una discontinuità rispetto al passato. Ad esempio quando viene spiegato che "l'attuazione efficace" delle misure "richiede un'ampia sensibilizzazione e accettazione da parte della popolazione" e che "l'isolamento di intere comunità, ad esempio su base locale, o l'interruzione di alcune attività sociali, come la scuola in presenza, può costituire un mezzo per limitare i contagi e di conseguenza i casi, ma anche l'esperienza del COVID-19 ha mostrato come sia difficilmente sostenibile per lunghi periodi senza conseguenze sia sul benessere della popolazione che sulla sostenibilità economica".

Oppure quando viene sottolineato che alcune delle misure non farmaceutiche, per quanto "applicabili sia nelle fasi di contenimento che di controllo", possono "incidere sulle libertà personali (ad esempio, quarantena/isolamento) e devono essere sostenuti sia da un processo decisionale trasparente basato sulle conoscenze e sulle evidenze disponibili sia da solidi quadri giuridici ed etici identificati già in fase di prevenzione, preparazione e valutazione del rischio e in fase di allerta".

La severità delle misure dipenderà dalla situazione epidemiologica: la chiusura dei luoghi di lavoro e le restrizioni ai viaggi scatteranno solo in circostanze straordinarie, mentre l'obbligo di mascherine e la chiusura di scuole o università in caso di allerta alta.

"I vaccini sono le misure di prevenzione più efficaci"

Il piano pandemico sarà valido fino al 2028 e costituirà la risposta sanitaria per ogni pandemia patogena a trasmissione respiratoria. Grande rilevanza viene data al ruolo dei vaccini che "rappresentano le misure preventive più efficaci, contraddistinte da un rapporto rischio-beneficio significativamente favorevole. La vaccinazione - si legge - è caratterizzata da uno spiccato valore solidaristico, in quanto i singoli individui hanno la possibilità di apportare, attraverso la scelta di vaccinarsi, un contributo concreto volto alla protezione di sé stessi e, allo stesso tempo, della collettività, in particolare delle persone più fragili". Alla luce di ciò si definisce "cruciale la sensibilizzazione delle persone attraverso una comunicazione semplice ed efficace dei benefici e dei rischi correlati a tale atto, contrastando la disinformazione e fornendo risposte adeguate alle preoccupazioni e alle incertezze".