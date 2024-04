Carabinieri uccisi dal suv e derisi sui social: "Una vergogna"

Un video denigratorio nei confronti dei due carabinieri travolti e uccisi da un suv sta circolando negli ultimi giorni sui social. "Finti giurati alla Costituzione italiana", si legge sui volti di Francesco Pastore, maresciallo 25enne, e di Francesco Ferraro, appuntato scelto di 27 anni. E, ancora: "Il carma".

"Oltre al dolore per la scomparsa dei loro cari, le famiglie dei due agenti ora devono subire anche l'offesa di chi ha diffuso un video che denigra le due vittime", afferma in una nota Francesco Emilio Borrelli di Alleanza Verdi e Sinistra.

"Solo degli esseri ignobili, che non hanno alcun rispetto per il dolore altrui e per la vita umana, possono concepire un messaggio del genere. Abbiamo chiesto di far rimuovere questo osceno video dalle piattaforme - fa sapere Borrelli - e che siano individuati gli autori. Ai familiari dei due agenti va la nostra piena solidarietà ed eterna gratitudine per le due vittime morte mentre facevano il loro dovere".

L'incidente

Lo schianto è avvenuto lo scorso sabato 6 aprile a Campagna, in provincia di Salerno. Alla guida del suv che procedeva lungo la strada statale 91 c'era Nancy Liliano, 31enne risultata positiva ad alcol e droga ora indagata per omicidio stradale.

La Range Rover bianca con la quale la giovane ha travolto la gazzella dei militari era stata recentemente sequestrata perché priva di assicurazione, per poi essere dissequestrata dopo qualche giorno, il 3 aprile, appena tre giorni prima del terribile incidente.

L'auto risulta intestata al padre della 31enne, anche lui sotto processo per omicidio stradale per un incidente avvenuto nel 2022. Nancy Liliano in passato era stata coinvolta un'inchiesta su un traffico di droga tra la Calabria e la piana del Sele.