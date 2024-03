Dieta e tiroide: 3 menù da seguire se soffri di problemi tiroidei

In un'epoca in cui il benessere fisico e mentale va di pari passo con la qualità della nostra alimentazione, emerge con forza il legame tra dieta, tiroide e il nostro sistema intestinale. Gli esperti Serena Missori, endocrinologa, e Alessandro Gelli, farmacista, ci svelano nel loro ultimo libro "Asse tiroide-intestino" pubblicato dalle Edizioni Lswr, come le più recenti ricerche scientifiche abbiano finalmente messo in luce questo importante collegamento.

Conosciuti per i loro best seller nel campo della nutrizione personalizzata, nel loro nuovo lavoro gli autori approfondiscono come la salute della tiroide influenzi e sia influenzata dal nostro microbiota intestinale, aprendo nuovi scenari per chi soffre di disturbi tiroidei come ipotiroidismo, ipertiroidismo o tiroide autoimmune.

La connessione tra dieta, tiroide e benessere intestinale

La ricerca scientifica ha dimostrato che esiste una relazione bidirezionale tra la tiroide, l'intestino e il suo microbiota. Questo rapporto è fondamentale per comprendere come alcuni disturbi tiroidei e intestinali possano manifestarsi congiuntamente, come nel caso della tiroidite autoimmune, della malattia di Graves, o della celiachia.

La base di questa connessione risiede nell'aumentata permeabilità intestinale e nella disbiosi, che possono influenzare la funzionalità tiroidea riducendo la conversione degli ormoni e l'assorbimento di nutrienti essenziali come iodio, ferro e selenio. La disbiosi, infatti, promuove l’infiammazione e può attivare il processo autoimmunitario, oltre a ridurre la conversione di T4 in T3.

Dieta e tiroide: i menù da seguire

Missori e Gelli offrono nel loro libro una serie di menù settimanali personalizzati, che tengono conto delle varie problematiche tiroidee, dall'ipotiroidismo all'ipertiroidismo fino alla tiroidite autoimmune. La loro proposta si basa su un'analisi dettagliata dei diversi psico-biotipi morfologici, suggerendo modifiche alimentari mirate a migliorare non solo i sintomi tiroidei ma anche il benessere generale.

Vediamo quindi insieme 3 esempi di dieta suggeriti dagli esperti, una per ogni problematica tiroidea.

La dieta per ciascuna problematica tiroidea

Menù-tipo giornaliero per ipotiroidismo

Colazione: uova strapazzate + pane tostato e avocado.

Pranzo: petto di pollo alla piastra condito con limone ed erbe aromatiche + rucola condita con olio EVO + 1 batata cotta in padella o in forno.

Cena: crema di lenticchie rosse + cicoria cotta in padella con aglio, olio e peperoncino.

Menù-tipo giornaliero per ipertiroidismo (morbo di Basedow-Graves o altre forme)

Menù-tipo giornaliero per tiroidite autoimmune con o senza ipotiroidismo

La proposta di Missori e Gelli è una testimonianza di come, in un contesto culturale che spesso si concentra sui sintomi piuttosto che sulle cause, sia fondamentale adottare un approccio olistico alla salute. Integrare la dieta come parte della gestione dei disturbi tiroidei e del benessere intestinale rappresenta un passo importante verso una salute globale ottimale.