La dieta per stimolare il metabolismo, rimanere in forma e in salute dopo i 40 o 50 anni

Con l'avanzare dell'età il metabolismo cambia: il nostro corpo non assorbe più grassi e sostanze nutritive come quando eravamo giovani e perdere peso diventa più difficile. Ecco alcuni consigli su come seguire una dieta di mantenimento e non ingrassare dopo i 40/50 anni

Ci siamo mai chiesti del perché con l’avanzare dell’età si tende ad aumentare di peso? La causa è certamente legata a fattori biologici, correlati in particolare all’invecchiamento, ma anche al fatto che si tende a condurre una vita più sedentaria.

Con gli anni che passano, la spesa energetica basale del nostro corpo diminuisce gradualmente, così come quella dipendente dall’attività fisica. In poche parole, a causa della diminuzione del dispendio energetico basale, la tendenza ad aumentare di peso aumenta se l’assunzione di calorie e l’assenza di attività fisica continua nel tempo. Il metabolismo già all’età di 40 anni tende a cambiare, il che significa che il nostro corpo non assorbe più grassi e sostanze nutritive come quando eravamo giovani, quindi perdere peso diventa più difficile.

Per mantenere dunque il peso ideale e conservare o modificare il peso corporeo occorre fare attività fisica e prestare attenzione al tipo di cibo che consumiamo. Ecco allora alcuni consigli su come seguire una dieta di mantenimento e non ingrassare dopo i 40/50 anni.

Come rimanere in forma dopo i 40/50 anni

Per prima cosa, ricordiamo che per mantenere il metabolismo attivo e rimanere in forma l’attività fisica è fondamentale. Basta semplicemente una camminata di 30 minuti al giorno, magari al sole, che favorisce l'assorbimento della vitamina D, fondamentale per la salute delle ossa.

Passiamo adesso all’alimentazione, che oltre ad avere il compito di farci rimanere in forma, deve aiutarci a rimanere in salute: ad esempio, per le ossa, la dieta dovrà essere ricca di calcio. Anche le proteine sono importanti, in quanto con l’avanzare dell’età si tende a perdere tono e massa muscolare. Le calorie dovrebbero essere ridotte, così come gli alimenti con un sacco di grassi o trasformati, consigliati gli alimenti di origine vegetale e olio d’oliva.

Ad una certa età, durante le giornate calde, ci si sente facilmente affaticate e prive di energia. Questa condizione è naturale ed è legata ad un processo biologico: i cali ipoglicemici. Per le donne questi cali sono derivati dall’alterazione ormonale del periodo della menopausa e della pre menopausa: si riducono gli estrogeni, prevale il testosterone e il grasso si accumula sull’addome. Per evitare i cali glicemici, è meglio scegliere i carboidrati con un indice glicemico più basso, come cereali (benefici per la salute del cuore, abbassano la pressione sanguigna, migliorano il controllo della glicemia per i soggetti diabetici e aiutano nella perdita di peso), legumi (riducono il colesterolo, prevengono l'ipertensione, controllano la glicemia e prevengono il diabete, combattono l'anemia, migliorano il tono muscolare e riducono la cellulite) e pane integrale, un alimento utile contro stitichezza e diabete, ricco di vitamina B e antiossidanti.

Fate quindi il pieno di frutta e verdura per le vitamine e prediligete anche i cibi che naturalmente migliorano la pelle. Tra questi ricordiamo: