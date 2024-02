San Valentino: dimmi che appuntamento hai e ti dirò che fiori regalare

Tra chi festeggia San Valentino, ognuno lo fa in modo differente, per ragioni diverse. C’è chi sceglie questa data per un primo appuntamento, chi per celebrare un ritorno di fiamma, chi ha figli ma non rinuncia a una serata romantica, chi preferisce un’uscita in amicizia, chi vuole farsi perdonare, chi è alla ricerca di un modo per riaccendere la passione.

A seconda del tipo di appuntamento che ci aspetta, vi è un fiore ideale da regalare. Ogni fiore apre un mondo di caratteristiche e sfumature che possono aiutare a trasmettere un messaggio a chi lo riceve. Gli esperti di Interflora hanno creato una guida per aiutarci a scegliere il fiore che più si addice ad ogni situazione.

1. Primo appuntamento

Per il primo appuntamento è bene trasmettere quali sono le proprie intenzioni. E perché non farlo grazie al linguaggio dei fiori? Unire alla passione della rosa rossa la tenerezza della rosa rosa, è un modo per dimostrare la voglia di continuare a conoscersi meglio, mentre la peonia è messaggio di onore e onestà.

2. Appuntamento al buio

Se è la prima volta che incontriamo una persona, e ancora non sappiamo com’è e come potrà evolvere la conoscenza, si può ricorrere a un classico senza impegno, come ad esempio il tulipano, che trasmette affetto e allegria, ideali per iniziare con il piede giusto una nuova conoscenza.

3. Ritorno di fiamma

Se invece la persona con cui abbiamo un rendez-vous romantico è una vecchia fiamma, è bene essere onesti fin da subito, soprattutto con sé stessi. Visto che ci si conosce, e che qualcosa non è andato per il verso giusto, dobbiamo fare chiarezza e chiederci: cosa vogliamo da questo incontro? Se la risposta è solo passione, affidiamoci come sempre alle rose, se invece vogliamo costruire qualcosa di più durevole possiamo aggiungere delle peonie. Conosciute come le rose senza spine, sono un fiore carico di romanticismo, che rappresenta l’onestà, l’affetto e la prosperità, il valore e la nobiltà d’animo.

4. Solo amici (per ora)

Se pensiamo di passare il giorno di San Valentino con un amico, possiamo invece regalare la margherita, che rappresenta la semplicità. Il suo messaggio è di fiducia e stima totale verso l’altro, è un fiore carico di affetto e positività, che si regala proprio tra amici per consolidare un legame solido e durevole e per dimostrare affetto e gratitudine. Attenzione però, perché talvolta cela un amore timido. Se fosse proprio questo il caso, si possono sempre aggiungere delle rose rosse, o per chi non vuole osare troppo, anche le peonie rosse possono trasmettere lo stesso messaggio, però con maggior discrezione.

5. Con figli. Siamo una squadra

Se invece si tratta del San Valentino di una coppia con figli, allora si può ricorrere a diverse opzioni, ciò che conta è trasmettere un messaggio di unione e solidarietà, per consolidare il rapporto e fare capire all’altra persona che si è una squadra. La gerbera, ad esempio, è il fiore della vittoria e della soddisfazione. È un dono di affetto e complicità, che trasmette armonia e intesa nella coppia. La sua similitudine con la margherita e con il girasole, la rende a sua volta un fiore in grado di trasmettere energia allegria e semplicità. Un altro fiore che trasmette allegria è il tulipano, soprattutto quello giallo, colore del sole e del buonumore.

6. Perdonami

L’orchidea è il fiore perfetto per chi vuole farsi perdonare, poiché rappresenta fertilità e riconciliazione. Infatti, proprio in virtù della sua forma, è simbolo di fertilità. È il fiore dell’amore e della bellezza, ma anche del perdono. Non a caso si usa spesso per recuperare un rapporto e cercare una riconciliazione. Se abbiamo in programma di trascorrere San Valentino con una persona a cui dobbiamo delle scuse, non c’è miglior modo di porgerle che presentandosi con una pianta di orchidea.

7. Ritroviamo la passione perduta

Il miglior modo per ritrovare la passione è quello di ricominciare a corteggiare il proprio partner, cercando di uscire dalla routine che è spesso causa di perdita di entusiasmo e voglia di scoprire, tipica dei primi tempi di una relazione. Anche con i fiori è possibile stupire, e se da un lato la rosa sicuramente è un chiaro messaggio di amore e passione - rigorosamente rossa - dall’altro si possono aggiungere elementi a sorpresa, come ad esempio la gerbera, che simboleggia l’amore passionale verso la propria persona, oltre a sancire un sentimento di fedeltà e complicità. Un altro fiore rosso che comunica passione è la peonia, semplice ed elegante al tempo stesso.



Ora non ti resta che scegliere il fiore che meglio rappresenta il tuo messaggio e rendere San Valentino un giorno indimenticabile!