Sport all’aria aperta: come scegliere i giusti occhiali da sole

Gli occhiali da sole sono importanti quando si fa sport outdoor per molte ragioni e dovrebbero avere alcune caratteristiche specifiche per garantire la massima protezione e comfort durante l'attività fisica.

In generale, gli occhiali da sole sono utili per qualsiasi sport all'aria aperta in cui la luce solare intensa può essere un problema per la visione: dalla corsa, al ciclismo!

Ma come capire se il modello che abbiamo scelto è davvero di qualità e giusto per lo sport?

Gli esperti di lentiamo.it hanno individuato le caratteristiche più importanti che gli occhiali da sole sportivi dovrebbero avere.

1. Protezione UV

Le lenti degli occhiali da sole per sport dovrebbero avere una protezione UV al 100% per prevenire i danni causati dai raggi UV del sole.

2. Lenti polarizzate

Le lenti polarizzate riducono i riflessi e l'abbagliamento causato da superfici riflettenti come l'acqua, la neve o la strada, migliorando la percezione dei dettagli.

3. Vestibilità sicura

Gli occhiali da sole per sport dovrebbero adattarsi perfettamente al viso e non cadere durante l'attività fisica. Le astine delle tempie dovrebbero essere antiscivolo o in gomma per mantenere gli occhiali in posizione.

4. Design aerodinamico

Gli occhiali da sole per sport dovrebbero avere un design aerodinamico che riduca la resistenza all'aria e consenta di indossarli comodamente con caschi o copricapo.

5. Resistenza agli urti

Gli occhiali da sole per sport dovrebbero essere resistenti agli urti e ai graffi per proteggere le lenti e gli occhi durante l'attività fisica.

6. Lenti intercambiabili

Alcuni occhiali da sole per sport consentono di cambiare le lenti in base alle condizioni atmosferiche o al tipo di attività sportiva.

Ad esempio, le lenti gialle possono migliorare la visione in condizioni di scarsa illuminazione, mentre le lenti scure sono ideali per le giornate molto soleggiate.

È quindi consigliabile utilizzare occhiali da sole di qualità durante qualsiasi attività sportiva all'aperto, soprattutto durante le ore diurne quando la luce solare è più intensa.