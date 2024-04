Stanchezza di primavera addio: i consigli e i rimedi naturali per il sistema immunitario

L'arrivo della primavera porta con sé le giornate più lunghe e l’entusiasmo e l’energia della luce del sole, ma, per moltissime persone, è anche associato a stanchezza, sonnolenza e affaticamento.

I cambi di stagione, infatti, rappresentano una fonte di stress per il nostro organismo, che necessita di nutrienti e di un sostegno adeguato per affrontare queste transizioni.

A questo proposito, gli esperti di NATURALSALUS, la start up del gruppo IMO Spa proprietaria del brevetto esclusivo Bioenergetic EXTRACTION, ci forniscono importanti consigli per affrontare le sfide del cambio stagione e ci illustrano le proprietà dei principi attivi vegetali ad azione antiossidante, anti-age, depurativa, importanti rimedi naturali per di rafforzare il sistema immunitario.

Perché in primavera ci sentiamo stanchi?

Con l’arrivo della primavera, tantissime persone tendono a sentirsi stanche, senza forze, sonnolenti, con sbalzi d’umore e mancanza di concentrazione. Una situazione molto comune chiamata “mal di primavera”, o stanchezza primaverile, e causata dal fatto che il nostro organismo non riesce a prepararsi gradualmente al cambio di stagione, alle giornate più lunghe e all’ora legale.

Anche se rappresenta un disturbo passeggero, la stanchezza primaverile può peggiorare la qualità della vita e rendere difficoltoso lo svolgimento delle normali attività. In assenza di specifici problemi di salute, la stanchezza primaverile è principalmente dovuta ai cambiamenti climatici del cambio di stagione, che influiscono sull’organismo. Ad esempio, le cosiddette persone ‘meteoropatiche’ risentono maggiormente degli sbalzi di temperatura improvvisi che caratterizzano i cambi di stagione, ai quali l’organismo si trova impreparato, avvertendo disturbi che possono interferire con le proprie abitudini e con il normale svolgimento delle attività quotidiane.

Per combattere la stanchezza primaverile è possibile ricorrere a rimedi naturali e integratori alimentari che aiutino il nostro organismo ad affrontare questo periodo. Ad esempio, possono risultare utili quegli integratori a base di aminoacidi (ma anche creatina, carnitina o glutatione), vitamine e sali minerali, ma anche rimedi naturali quali ginseng, eleuterococco, guaranà, pappa reale, polline d’api, propoli, miele, lecitina di soia e olio di germe di grano.

Come aiutare l’organismo in primavera

1. Praticare attività fisica regolarmente

L’esercizio è alla base di un corpo sano, e lo stile di vita moderno è generalmente sedentario. Per questo si consiglia un’attività moderata ma regolare, anche camminare quotidianamente con passo deciso oppure praticare sport più intenso almeno un’ora e mezza/due settimanali.

2. Curare la propria alimentazione

Deve essere completa. No a zuccheri e grassi, e nemmeno cibi processati. Sì invece a cibi freschi, ricchi di omega 3, proteine, cereali integrali, verdure a foglia verde, pomodori, e ovviamente frutta e verdura in generale.

3. Idratarsi

Fondamentale assumere sempre una quantità di acqua non inferiore a 1,5 l, soprattutto con l’aumentare delle temperature

4. Vestirsi a strati

Il classico metodo a cipolla non sbaglia mai, soprattutto in primavera e autunno quando gli sbalzi termici sono all’ordine del giorno e il meteo imprevedibile.

5. Stare all’aria aperta

Passeggiate, giri in bici, gite fuori porta. Arriva il momento di uscire dalla routine della stagione fredda e godere della natura.

6. Proteggersi dal sole

Anche se non sembra, in primavera l’indice UV inizia ad essere più alto, per questo è bene utilizzare una crema con protezione e occhiali da sole.

7. No stress

I ritmi iniziano ad essere più frenetici, imparare a dire di no e non pretendere troppo da sé sono i primi passi per non soccombere al cambio stagione.

8. Dormire bene

Il sonno è fondamentale per la tranquillità e il benessere fisico. A causa del cambio dell’ora e dell’aumento delle ore di sole, potrebbero esserci dei cambi nei bioritmi che ostacolano un riposo di qualità, per cui è bene prestarvi attenzione ed eventualmente prendere provvedimenti.

9. Integrare correttamente

La natura offre diversi alleati per prendersi cura del proprio corpo durante questo momento di cambio, quando non è possibile assumere tutto tramite l’alimentazione, si può ricorrere a cicli di cure con integratori.

I rimedi naturali per il sistema immunitario

Sulforafano

Il Sulforafano è un potente antiossidante naturale in grado di distruggere i radicali liberi, aumenta la produzione di molecole antiossidanti (grazie all’azione del gene Nfr2), induce l’attività degli enzimi disintossicanti di fase 2 grazie ai i quali le cellule eliminano i composti tossici e si proteggono dai danni ossidativi. Ha importanti proprietà antinfiammatorie.

In natura lo si ritrova in diverse specie vegetali, come nelle piante alla famiglia delle crucifere quali ad esempio broccoli, cavoli e cavolini di Bruxelles.

Sodio Ialuronato

Acido Ialuronico di origine vegetale: Acido Ialuronico di origine vegetale. Crea un beneficio nell’idratazione ed elasticità cutanea e tissutale in genere (da una diminuzione della profondità delle rughe, a una migliore mobilità articolare), oltre che agire a livello delle mucose garantendo un'azione emolliente e lenitiva. Il principio attivo è assimilato più facilmente dall’organismo.

Echinacea

Risulta estremamente efficace nello stimolare le naturali difese immunitarie, accorciando i tempi di guarigione nei malanni stagionali tipici.

Trans-Resveratrolo (deriva dall’uva e dal vino rosso)

Da anni considerato uno dei più potenti antiossidanti presenti in natura, ed è in grado di proteggere il sistema cardiovascolare.

Zenzero

Possiede proprietà antiossidanti e antimicrobiche. Aiuta a prevenire lo stress ossidativo ed esercita un’attività antibatterica e antivirale. I gingeroli e gli shogaoli aiutano a combattere i disturbi respiratori esercitando un’azione broncodilatatrice e antinfiammatoria e promuovendo il rilassamento della muscolatura delle vie aeree.

Olivello spinoso

Apporta alti valori di vitamina C e di carotenoidi; è un antiossidante per eccellenza, rinforza il sistema immunitario.

Moringa oleifera

Noto superfood, in grado di apportare micro e macro nutrienti fondamentali, ha anche un notevole potenziale antiossidante grazie al contenuto in polifenoli, vitamina C, vitamina E e carotenoidi; ha un’azione depurativa sull’organismo.

Rosa canina

Possiede proprietà antiossidanti ed esercita un’azione antibatterica grazie al contenuto in acido ellagico. Vanta un elevato tenore di acido ascorbico (o vitamina C) essenziale per neutralizzare i radicali liberi e rafforzare le naturali difese dell’organismo.

Schisandra

Bacca nota in TCM (medicina tradizionale cinese) per la caratteristica di contenere i 5 sapori, è molto apprezzata per le sue proprietà depurative, antiossidanti, rigeneranti ed energetiche.

Acerola

Possiede il più elevato contenuto al mondo in acido ascorbico. Esercita un’azione antimicrobica, mentre la vitamina C rafforza il sistema immunitario modulando le risposte innate e adattative. L’acido ascorbico sostiene la funzione di barriera epiteliale contro gli agenti patogeni e aiuta a scongiurare affezioni del tratto respiratorio.

Astragalo

Stimola le difese immunitarie e in particolare la linea dei macrofagi deputati alla captazione ed eliminazione delle cellule danneggiate o infettate; risulta molto utile nel ridurre i tempi di guarigione in malanni virali, mentre può essere una preziosa risorsa in malattie croniche o autoimmuni, favorendo e potenziando i meccanismi fisiologici deputati all’allontanamento dell’agente causale.

He Shou Wu

Il Poligonum Multiflorum, conosciuto nella TCM (medicina tradizionale cinese) come He Shou Wu, vanta innumerevoli proprietà che hanno dato origine a leggende di sopravvivenza e longevità acquisite in condizioni limite; anche la scienza moderna ha confermato le proprietà antiossidanti, antiage, epatoprotettive, toniche, energetiche di questa pianta.

Lapacho

Pianta in grado di stimolare le difese immunitarie e contemporaneamente ricca di componenti ad azione antimicrobica, i naftochinoni, in grado di contrastare lo sviluppo di vari ceppi batterici; favorisce quindi il ripristino delle condizioni di salute in presenza di malanni stagionali accompagnati da bronchiti o altre affezioni sovrapposte.

Sambuco

Esercita un’azione antivirale riconducibile al contenuto in antociani. È ricco di flavonoidi, composti polifenolici e polisaccaridi immunostimolanti in grado di inibire l’agente patogeno. Il legame tra flavonoidi e virioni rende il virus inerte per l’ospite. I polisaccaridi peptici contenuti nei frutti e nei fiori interagiscono con il sistema immunitario attraverso la stimolazione dei macrofagi.