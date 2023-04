Primavera 2023, 5 vestiti per ragazze trendy

La primavera è arrivata ed è tempo di prepararsi alla stagione più mite e bella dell'anno con i look giusti. Nelle vetrine dei negozi e anche online già sono in prima linea le tendenze Spring/Summer 2023. Denim in pole position, scamiciate, vestiti a fiori. C'è davvero da sbizzarrirsi.

Ecco allora 5 vestiti per la Primavera 2023 da procurarsi al più presto.

1. Vestito denim Trendyol

Il denim non passa mai di moda, e anche quest’anno si conferma tra le tendenze hot della moda primavera estate. Tra le proposte interessanti per la primavera 2023, vi suggeriamo il vestito Trendyol X Sagaza Studio: un mini dress super corto e femminile ma con un tocco di stile skater!

Perfetto da indossare con un paio di sneakers, o super elegante con un sandalo gioiello con tacco alto, questo vestito si caratterizza per i dettagli super trendy, come la gonna a pieghe, la cinta con logo in vita e le maniche particolari, ed è realizzato in 100% cotone.

2. Vestito maxi a fiori

Un vestito femminile, sexy ma perfetto anche per tutti i giorni è il modello stile hippy boho di Coloody.

Disponibile in diversi colori, questo vestito lungo con spacchi frontali si presenta come un capo confortevole, versatile e leggero, con una stampa a fiori super colorata. Perfetto da indossare sia con zeppe che con sandali bassi, ma anche con un paio di sneakers, si può usare in tante occasioni diverse.

3. Abito a trapezio di Amazon Essentials

Un vestito morbido, che si appoggia al corpo senza aderire troppo, con uno stile raffinato e retrò, è l’abito a trapezio di Amazon Essentials, disponibile in diversi colori.

Un abito in 100% viscosa lungo oltre il ginocchio, con maniche corte e gonna leggermente svasata. Un vestito versatile, da poter indossare per occasioni più sportive o più eleganti.

4. Vestito con dettagli cut-out

Per una cerimonia, per un evento speciale, ma anche per una cena fuori o una giornata in cui si sente il bisogno di indossare qualcosa di non scontato, Trendyol propone il suo abito nero con dettagli cut-out.

Con maniche lunghe e altezza sopra il ginocchio, è un abito molto originale, bello, sbarazzino, in linea con le ultime tendenze, da indossare con un tacco, per renderlo più elegante o con una semplicissima sneakers bianca per dargli quel tocco più casual che non guasta.

5. Salopette corta di jeans

Una salopette corta di jeans renderà la tua primavera più vivace, indossata su una t-shirt basic o su una blusa più sbarazzina. Da tenere in considerazione, ad esempio, la salopette di Nina Carter dal lavaggio scuro in stile vintage, perfetta con una sneaker o con un sandalo (in vista dell'estate).

