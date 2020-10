I negazionisti del Covid e gli insulti agli agenti per aver fermato una donna senza mascherina

"Hai fatto un passo falso, a Firenze ti stiamo cercando e una museruola non basterà a nasconderti". E ancora: "Pagliacci". "Ipocriti… non gliene frega un c.. della nostra salute". Sono alcuni degli insulti, in alcuni casi sfociati in vere e proprie minacce, rivolti agli agenti della Polizia Locale di Firenze che lo scorso 25 ottobre hanno fermato in via Pellicceria, in pieno centro storico, una donna senza mascherina. I vigili avevano avvicinato la signora chiedendole di indossare il dispositivo di protezione. Per tutta risposta la donna aveva iniziato a dare in escandescenze rifiutandosi di fornire le proprie generalità ed era stata poi ammanettata dagli agenti della Locale, mentre alcuni dei presenti chiedevano di lasciarla andare. I fatti sono documentati anche da un video diventato virale sui social.

La donna è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, minacce e rifiuto di fornire le generalità e rischia una multa da 400 a 1000 euro. Secondo 'La Nazione' avrebbe intenzione di querelare a sua volta gli agenti per averla separata dal suo cane, "fortemente impaurito dall'operazione". L’intervento dei vigili, giudicato da qualcuno eccessivo, aveva scatenato qualche polemica sui social, ma a quanto pare i negazionisti del Covid hanno travalicato i confini della decenza producendosi in insulti belluini nei confronti di chi era chiamato semplicemente a far rispettare la legge.

Firenze, donna fermata senza mascherina: insulti e minacce ai vigili

È stato il sindaco di Firenze Dario Nardella a denunciare pubblicamente l’atteggiamento intimidatorio degli haters:

"Si sono scatenati in questi giorni sui social centinaia di commenti contro gli agenti, accusati di troppa aggressività verso una donna che si rifiutava ripetutamente di indossare la mascherina. Saranno le autorità giudiziarie ad accertare la verità, ma intanto queste aggressioni verbali sui social stanno già sfociando in minacce vere e proprie". "Tutto ciò - scrive Nardella - è grave e inaccettabile. Da sindaco conosco la mia città e capisco la rabbia, la frustrazione di tante persone, ma questo non giustifica quanto accaduto: scaricare la rabbia, sotto forma di minacce, di violenza, verso chi lavora ogni giorno per far rispettare le regole è un atto vile e grave".

La donna rischia ora una multa da 400 a 1000 euro per aver trasgredito alle norme anti-contagio. I suoi legali hanno invece chiesto l'immediata "sospensione dal servizio" degli agenti implicati. A loro avviso le immagini certificano "il comportamento sempre civile della signora"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video dell'intervento della Locale