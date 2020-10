L'ordinanza della regione Lombardia chiarisce chi dovrà chiudere e cosa si potrà fare senza rischiare la maxi multa

Centri commerciali lombardi chiusi, ma non totalmente. Sabato e domenica infatti verrà disposta la chiusura per "le grande strutture di vendita" e per gli esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali, eccezion fatta però per quelli che si occupano di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, per l'igiene della casa, piante e fiori e "relativi prodotti accessori", nonche' farmacie, parafarmacie, tabaccherie e rivendite di monopoli.

Lo si evince visionando la bozza dell'ordinanza della Regione Lombardia, che sta per entrare in vigore a partire da domani, 22 ottobre e fino al 13 novembre prossimi. Il testo, che ammorbidisce la posizione iniziale che minacciava una chiusura totale dei centri commerciali, è il frutto del confronto serrato tra il presidente lombardo, Attilio Fontana, il Comitato tecnico scientifico e i sindaci dei Comuni capoluogo.

Disposto anche il divieto per fiere e sagre, ma restano le manifestazioni fieristiche che si svolgono in appositi quartieri.

Il testo dell'ordinanza di Regione Lombardia

L'ordinanza della regione Lombardia, sul modello di quella della Campania, specifica i termini del coprifuoco su tutto il territorio della Regione Lombardia:

vietato consumare alcool nelle aree pubbliche, compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico;

vietata la somministrazione all'esterno dei bar dalle 18 alle 5 del mattino, consentita solo la consegna a domicilio;

confermati gli orari per ristoranti e bar: fino alle 23 si potrà consumare seduti al tavolo, fino alle 18 si potrà consumare al banco;

per i ristoranti vige la regola dei "sei per tavolo" ma in tale numero non sono computati conviventi e congiunti;

Centri commerciali chiusi sabato e domenica tranne i negozi che vendono generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, per l'igiene della casa, piante e fiori e "relativi prodotti accessori", nonchè farmacie, parafarmacie, tabaccherie e rivendite di monopoli.

sospese tutte le gare e le competizioni sportive, i dilettanti potranno allenarsi singolarmente;

dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute;

è consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza;

prevista una nuova autocertificazione per chi ha esigenze di spostarsi dopo le ore 23:00;

previste sanzioni da 400 a 3000 euro

L'autocertificazione sarà molto simile a quella che si utilizzava da marzo a maggio e in essa bisognerà indicare:

il proprio nome e cognome

i propri recapiti

il motivo dell'uscita dalla propria abitazione dopo le ore 23

In caso di motivi di lavoro bisognerà indicare il luogo di lavoro per permettere una eventuale verifica successiva alle forze dell'ordine. Per i motivi di urgenza bisognerà specificare la destinazione e la durata dell'uscita. Anche queste affermazioni verranno sottoposte a successiva verifica da parte della polizia o dei militari. A breve seguirà una seconda ordinanza, sulle nuove misure a livello commerciale, di competenza solo del presidente della Regione.