Avvocato di difesa 2, arriva il trailer degli ultimi episodi. Cosa ne sarà di Mickey?

Sono passate solo poche settimane dall'uscita della prima parte di Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer 2 ma i fan della serie Netflix ispirata ai romanzi di Michael Connelly non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà a Mickey negli ultimi episodi della seconda stagione, che saranno rilasciati a breve da Netflix. E in attesa di vedere come andrà a finire Avvocato di difesa 2, Netflix ha voluto regalare al pubblico un piccolo sneak peak di ciò che ci aspetta dai nuovi cinque episodi di questa nuova stagione di serie con il nuovo trailer ufficiale che mostra Mickey alle prese con uno dei casi più insidiosi della sua carriera. Buttiamo, allora, uno sguardo alle prime immagini di Avvocato di difesa 2, parte 2 per capire se Mickey riuscirà a vincere o meno il caso di Lisa e se tra i due nascerà un amore oppure no.

Avvocato di difesa 2, parte 2: il trailer degli ultimi 5 episodi

Cosa dobbiamo aspettarci dal finale di Avvocato di difesa 2

Abbiamo lasciato Mickey alla fine dei primi cinque episodi di Avvocato di difesa 2 in fin di vita dopo essere stato picchiato un gruppo di persone sconosciute ma senza dubbio legate al caso legale di cui si sta occupando. Cosa ne sarà di lui? Nel trailer lo vediamo in ospedale, che diventerà il suo nuovo ufficio e con l'aiuto dei suoi collaboratori arriverà a concludere il caso di Lisa ma non si sa se vincendolo o perdendolo ma resta il grande dubbio di questa stagione: Lisa è davvero innocente o è un'assassina? Lo scopriremo.

Quando esce Avvocato di difesa 2, parte 2 su Netflix

Gli ultimi cinque episodi di Avvocato di difesa 2 debutteranno su Netflix il prossimo 3 agosto 2023.