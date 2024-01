La storia vera di Griselda Blanco che ha ispirato la serie Netflix con Sofia Vergara

Su Netflix sta per arrivare una nuova serie crime ispirata a una storia vera. Si intitola Griselda e racconta la vita di un personaggio molto noto nel mondo del narcotraffico sudamericano: Griselda Blanco, meglio nota come la "regina della cocaina". Ma chi è Griselda Blanco la cui storia è raccontata nella serie Netflix con Sofia Vergara? Se siete curiosi di scoprire qualcosa in più sulla storia vera della protagonista della serie Netflix Griselda, ecco un approfondimento su di lei, sulla sua vita privata, sul suo lavoro e su come ha fatto per diventare una delle donne più temute del mondo della droga colombiana.

Chi è Griselda Blanco, la storia vera

Nata il 15 febbraio del 1943, a Cartagena, Griselda Blanco, è stato un personaggio molto noto del narcotraffico colombiano, conosciuto come "la vedova nera", "la madrina della cocaina" e una spietata boss della droga. Griselda era una figura cruciale del cartello di Medellîn in Colombia fu una pioniera nel rendere Miami, New York e i principali centri di importazione della California del Sud per il traffico di cocaina negli anni '80 e '90. Griselda Blanco è stata sospettata come responsabile di oltre 200 omicidi ed è ricordata per la sua astuzia che l'ha portata a diventare la prima donna criminale miliardaria al mondo, gestendo il suo impero direttamente dalla prigione in cui si trovava.

Griselda Blanco ebbe un'infanzia molto difficile e vissuta in estrema povertà e con una situazione familiare molto difficoltosa. A 11 anni, infatti, si trasferì nella città di Medellîn con un padre che la abbandonò fin da piccola e una mamma alcolista. Da adolescente iniziò a lavorare come prostituta per guadagnare qualche soldo e a 20 anni conobbe un uomo di cui subì il fascino e con cui ebbe tre figli: Dixon, Osvaldo e Uber. Quest'uomo si chiamava Carlos Trujillo, era un falsario esperto in contraffazione di documenti ma la sua vita non fu rosea in quanto morì per mano stessa di Griselda che lo uccise per questioni di soldi.

Arrivò poi un secondo matrimonio per Griselda, questa volta con un trafficante di cocaina, Alberto Bravo, e i due si trasferirono a New York dove lei entrò subito nel mondo del traffico di droghe. Poi, andrò a Miami dove il suo business come drug dealer arrivò all'apice grazie alla collaborazione con l'amico di infanzia Pablo Escobar entrando così a fare parte del Cartello di Medellîn. Il terzo matrimonio di Griselda fu con Dario Sepulveda con cui ebbe un quarto figlio che chiamò Micheal Corleone, in tributo al mafioso italiano del film Il Padrino.

Dopo alcuni problemi con suoi collaboratori e con le forze dell'ordine, Griselda spostò la sua attività in California ma venne arrestata finendo in carcere, in Florida, dove restò 20 anni. Fu rilasciata nel giugno del 2004 e rimpatriata in Colombia.

Griselda Blanco venne assassinata il 3 settembre del 2012 quando aveva 69 anni. A spararle durono due killer su una moto.

I film che hanno raccontato la storia di Griselda Blanco

La storia di Griselda Blanco è stata raccontata già sullo schermo. Ricordiamo, infatti, il film Cocaine Godmother del 2018 con Catherine Zeta-Jones nei panni della Blanco e si vocifera che anche Jennifer Lopez potrebbe trasformarsi nella "vedova nera" in un prossimo film biografico sul personaggio colombiano. Oltre al cinema, questo personaggio ha ispirato anche la cultura pop diventando il nome di un'etichetta rap tra le più popolari del momento.

Quando esce Griselda su Netflix

Griseda debutterà su Netflix il prossimo 25 gennaio 2024 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.