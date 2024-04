Le serie tv e i film da non perdere su Netflix questa settimana

Arriva una nuova settimana per Netflix e tante nuove serie tv da non perdere! Come di consueto torna il nostro appuntamento con le uscite Netflix più attese e interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming continua a sfornare di settimana in settimana tantissimi nuovi titoli a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro completo di ciò che ci aspetta su Netlfix questa settimana, ecco le migliori nuove uscite Netflix dal 15 al 21 aprile 2024: arriva una nuova serie anime, The Grimm Variations, che racconta le fiabe dei fratelli Grimm in una nuova chiave, utilizzando il punto di vista femminile, da non perdere il secondo film della saga di Zac Snyder Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice e, infine, la quinta stagione della serie comedy The Upshaws.

The Grimm Variations: le fiabe dei fratelli Grimm dal punto di vista femminile

Netflix presenta un'audace rivisitazione delle fiabe dei fratelli Grimm, con la nuova serie anime The Grimm Variations. C'era una volta una serie di favole da ogni angolo del pianeta che i fratelli Jacob e Wilhelm hanno raccolto in un libro. Ma non è tutto. Avevano infatti anche una sorella molto più giovane, l'innocente e curiosa Charlotte, a cui volevano un mondo di bene. Un giorno, mentre le raccontavano una fiaba come di consueto, Charlotte chiese loro con un'espressione malinconica in volto: "Credete davvero che vivranno per sempre felici e contenti?" Le pagine di "Le fiabe del focolare" di Jacob e Wilhelm Grimm sono ora presentate dalla prospettiva unica di Charlotte, che vede le storie in modo piuttosto diverso dai fratelli.

Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice, il film di fantascienza che chiude la saga di Zac Snyder

Torna su Netflix proprio questa settimana la saga del regista Zac Snyder Rebel Moon con il secondo film Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice. Questo sequel riprende l'epica saga di Kora e dei guerrieri sopravvissuti, pronti a sacrificare tutto combattendo al fianco dei coraggiosi abitanti di Veldt per difendere un villaggio un tempo pacifico dove ha trovato rifugio chi ha perso la propria casa nella guerra contro il Mondo Madre. Alla vigilia della battaglia i guerrieri devono affrontare il proprio passato rivelando uno a uno il motivo per cui combattono. Quando la scure del Regno si abbatte sulla nascente ribellione, si formano legami indissolubili, emergono eroi e nascono nuove leggende.

The Upshaws 5, la nuova stagione della serie comedy

Anche la serie comedy The Upshaws fa il suo ritorno sulla piattaforma di streaming questa settimana con i nuovi episodi della sua quinta stagione. Dopo una vita di errori, l'affascinante e ben disposto capo di una famiglia nera della classe operaia Bennie Upshaw (Mike Epps) cerca di rimboccarsi le maniche e prendersi cura dei suoi cari: la moglie Regina (Kim Fields), le due figlie (Khali Spraggins, Journey Christine), il primogenito (Jermelle Simon), il figlio adolescente (Diamond Lyons) avuto da un'altra donna... e la cinica cognata (Wanda Sykes), senza tuttavia sapere davvero cosa fare. Ma gli Upshaw sono determinati a unire le forze per migliorare la situazione. In questa parte, gli Upshaw continuano ad affrontare gli alti e bassi della vita tra nuovi lavori, sogni ancora più ambiziosi, problemi di salute e sorprese sconvolgenti, sostenuti dall'amore che tiene unita una famiglia.