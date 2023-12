Di4ri 3 ci sarà? Tutto quello che sappiamo finora

Si è appena conclusa la seconda stagione di Di4ri con la messa in onda degli ultimi sette episodi della serie italiana per ragazzi creata da Simona Ercolani. Sono tornati i ragazzi della 3D di Marina Piccola: Pietro (Andrea Arru), Livia (Flavia Leone), Isabel (Sofia Nicolini), Daniele (Biagio Venditti), Monica (Federica Franzellitti), Giulio (Liam Nicolosi), Mirko (Pietro Sparvoli) e Arianna (Francesca La Cava) e, insieme a loro, ci sono state anche gradite new entry come il personaggio di Bianca (Fiamma Parente), una ragazza talentuosa che si trova da subito benissimo con il gruppo di amici di suo cugino Giulio. Ma dopo aver visto l'intera seconda stagione, cosa sappiamo sul possibile rinnovo di questa serie? Di4ri 3 ci sarà? Ecco tutto quello che sappiamo finora.

Di4ri 3 ci sarà?

Iniziamo con il dire che per ora Di4ri non è ancora stata rinnovata per una terza stagione anche se le premesse per continuare il racconto ci sarebbero tutte. La seconda stagione, infatti, si conclude con l'esame di terza media quindi la serie potrebbe diventare un teen vero e proprio se continuasse a raccontare le vite dei ragazzi al liceo e le difficoltà di mantenere vive delle amicizie pur non condividendo più la stessa classe e la stessa città. Inoltre, con i vari risvolti tra i personaggi della serie, di storie da raccontare ce ne sarebbero molte in una eventuale terza stagione di Di4ri. Ma ci sarà? Anche se Netflix non ha ancora confermato il rinnovo di questa serie siamo quasi certi che un futuro per Di4ri ci sarà dato anche l'enorme successo a livello mondiale di questa serie che ha conquistato non solo il pubblico italiano ma anche quello internazionale diventando una delle serie più viste al mondo su Netflix.

Di4ri 3: quando esce su Netflix

Aspettando il rinnovo di Di4ri possiamo immaginare che la terza stagione della serie potrebbe uscire su Netflix tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025.