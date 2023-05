Quattro film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Settimana densa di appuntamenti su Prime Video, tra titoli in uscita e contenuti in scadenza: per aiutarvi a districarvi nel catalogo ecco i nostri suggerimenti streaming.

Innanzitutto vi ricordiamo che giovedì 25 maggio escono gli ultimi 3 episodi di The Ferragnez 2, e che venerdì (ma ci torneremo nel week end) arriva il gran finale de La fantastica signora Maisel.

Ma guardando a quanto di nuovo è in arrivo, tra i film vi segnaliamo l'ultimo di Aldo, Giovanni e Giacomo e una "dramedy" italiana dal titolo Prima di andare via. Tra le serie tv in uscita ci sono la seconda stagione dello show culinario di James May e una serie fantasy teen tedesca.

Infine, tra i titoli in scadenza, oltre a ricordarvi che presto saranno tolti dal catalogo i film di Harry Potter, vi segnaliamo l'ultima avventura di James Bond, No time to die, e la commedia agrodolce italiana E noi come stronzi rimanemmo a guardare.

Il grande giorno (film 2022) - data di uscita 22 maggio

Il matrimonio di Elio e Caterina sarà il giorno più bello della loro vita e anche di quella dei loro padri, Giacomo e Giovanni. I due si conoscono dai tempi della scuola e hanno condiviso tutto. Peccato che insieme a Margherita, l’ex moglie di Giovanni nonché madre della sposa, arrivi al matrimonio anche Aldo, il suo nuovo compagno. Simpatico, espansivo e soprattutto casinista...

James May: Oh Cook! 2 (serie show Original) - data di uscita 24 maggio

Continuano le avventure gastronomiche in cucina di James May, tentando di realizzare piatti di tutto il mondo nella seconda stagione di Oh Cook!

Oh Cook! dimostra ancora una volta che non è necessario essere un mago della gastronomia per preparare piatti deliziosi. Nella seconda stagione, continua il viaggio di May da imbranato in cucina a cuoco provetto, mentre prepara i piatti più appetitosi del mondo e padroneggia i trucchi che possono rendere ottimo un buon pasto, utilizzando ingredienti che si possono acquistare nel negozio di fiducia e il tutto senza i soliti trucchi da format televisivo. La serie è prodotta da Plum Pictures.

Il Grifone (serie tv Original) - data di uscita 26 maggio

Krefelden 1994: i tre outsider Mark (Jeremias Meyer), Memo (Zoran Pingel) e Becky (Lea Drinda) scoprono un mondo fantastico chiamato Torre Nera. Lì, il Grifone, un mostro divoratore di mondi, sottomette senza pietà tutte le creature viventi. Mark scopre di essere l'unico in grado di sconfiggere il Grifone. Ma non è un eroe e non vuole diventarlo. Ha già abbastanza da fare con la scuola, i suoi capricci e il suo primo grande amore. Combattere i mostri è fuori questione per lui. Ma quando Thomas (Theo Trebs), il fratello di Mark, scompare, gli amici devono addentrarsi nel mondo della Torre Nera e affrontare il pericolo.

Nel cast: Jeremias Meyer, Lea Drinda, Zoran Pingel, Theo Trebs, Sabine Timoteo, Samirah Breuer, Armin Rohde, Thorsten Merten, Golo Euler, Fabian Busch e molti altri. Sebastian Marka è il regista degli episodi 1, 2, 5 e 6, mentre Max Zähle è il regista degli episodi 3 e 4. Quirin Berg, Max Wiedemann e André Zoch sono executive producer.

Prima di andare via (film Exclusive 2023) - data di uscita 26 maggio

Andrea è un ragazzo che la vita, un po', la subisce. Ha un migliore amico da tenere sotto controllo, un esame difficile da superare e un'ex ragazza che gioca con lui come il gatto col topo. Ma la sua vita gli piace così com'è e quando scopre di avere un male incurabile il mondo gli crolla addosso. Può la malattia cambiare la vita di una persona in meglio? Sì, se incontri Giulia, che si trova nelle tue stesse condizioni. Grazie a lei, Andrea capirà che è giunto il momento di prendere in mano quello che resta della propria esistenza. Diretto da Massimo Cappelli e prodotto da Valentina Di Giuseppe e Massimiliano Leone.

E noi come stronzi rimanemmo a guardare (film 2021) - data di scadenza 27 maggio

Arturo è un manager rampante che, senza sospettarlo, introduce l’algoritmo che lo renderà superfluo nella sua azienda. Perde così in un solo colpo fidanzata, posto di lavoro e amici. Per non rimanere anche senza un tetto si adatterà a lavorare come rider per FUUBER, una grande multinazionale, colosso della tecnologia.

No Time To Die (film 2021) - data di scadenza 29 maggio

Salvare uno scienziato rapito si rivela più complicato del previsto e Bond (Daniel Craig) deve affrontare un misterioso cattivo armato di una nuova e pericolosa tecnologia.

