Sette film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Una settimana "interlocutoria" quella che inizia oggi, per gli abbonati a Prime Video: dopo settimane di uscite serrate, nei prossimi giorni avrete tutto il tempo per finire di vedere LOL 4, Fallout, Billy Walsh o qualunque cosa abbiate lasciato indietro.

Quando vi sarete messi in pari, vi suggeriamo di guardare due film di nuovo ingresso nel catalogo, ovvero l'italiano Cento Domeniche con Antonio Albanese e il thriller americano The Beekeeper.

Tra i film in scadenza vi segnaliamo invece L'uomo Bicentenario, I Poliziotti Di Riserva, The Northman, Benvenuti a Zombieland e Zombieland - Doppio colpo. Infine, iniziamo a dirvi che a fine mese scade una serie cult come Community: è il momento di un rewatch. A voi la scelta e buon week end!

Cento domeniche (film 2023) - data di uscita 15 aprile

Antonio, ex operaio di un cantiere nautico, conduce una vita tranquilla: gioca a bocce con gli amici, si prende cura della madre, ha una ex moglie ed Emilia,la sua unica e amatissima figlia che un giorno gli annuncia che si sposa. Antonio è colmo di gioia e vuole regalarle il ricevimento dei suoi sogni coi risparmi di una vita. La banca sembra però nascondere qualcosa.

The Beekeeper (film 2024) - data di uscita 19 aprile

La brutale campagna di vendetta di un uomo assume una valenza nazionale dopo che si scopre che è un ex agente di una potente organizzazione clandestina conosciuta come "Beekeepers".

L'uomo Bicentenario (film 2000) - data di scadenza 20 aprile

Andrew è un androide, catalogato come NDR-114, acquistato da Richard Martin per la sua famiglia come macchina da casa.

I Poliziotti Di Riserva (film 2010) - data di scadenza 20 aprile

I disadattati detective della polizia di New York Gamble e Hoitz (Will Ferrell e Mark Wahlberg) sono costretti a trascorrere la loro vita dietro a una scrivania. Si detestano a vicenda e detestano la monotonia del loro insulso lavoro, obbligati a vivere all'ombra di due agenti tosti e importanti (Samuel L. Jackson e Dwayne Johnson).

The Northman (film 2022) - data di scadenza 23 aprile

Dal visionario regista Robert Eggers arriva The Northman, un appassionante film epico ricco d'azione sulla storia di un giovane principe vichingo determinato a vendicare l'omicidio del padre.

Benvenuti a Zombieland (film 2012) - data di scadenza 23 aprile

In un mondo ormai controllato dagli zombie, Columbus e Tallahassee, cercano ad ogni modo di sopravvivere. Il primo deve sconfiggere la sua indole che lo porta a scappare da tutto ciò che lo spaventa; il secondo non vede l'ora di trovarsi davanti ciò che lo spaventa. Insieme ad altri superstiti cercheranno di rimanere uniti e di non trasformarsi loro stessi in ciò che stanno combattendo.

Zombieland - Doppio colpo (film 2019) - data di scadenza 23 aprile

Quattro assassini devono affrontare I numerosi nuovi tipi di zombie che si sono evoluti dal primo film, così come alcuni nuovi umani sopravvissuti.

Community (serie tv 2010, stagioni 1-6) - data di scadenza 30 aprile

Jeff Winger, un ex-avvocato in possesso di un falso diploma di laurea, decide di iscriversi al Greendale Community College, dove si unirà ad un gruppo di disadattati. Con i suoi nuovi compagni di studio Jeff vivrà delle avventure esilaranti ma quantomeno improbabili: dall’Halloween messicano al ballo ai grandi dibattiti, alle telefonate in stato di ebbrezza fino alle lotte col cibo.

