Cinque film e due serie tv da guardare su Prime Video nel week end di Pasqua

Come in ogni week end di Pasqua (tranne quelli ai tempi del lockdown) il meteo minaccia piogge e tempeste? Consoliamoci dando uno sguardo alle novità e ai titoli in scadenza del catalogo di Prime Video.

E dunque, già che siamo a Pasqua, in questi giorni sono uscite le tre stagioni della serie cristiana The Baxters e il film Santocielo con Ficarra & Picone. Ma poi attenzione che a Pasquetta esce LOL 4, che si sposa benissimo con i pomeriggi post grigliate sotto la pioggia...

Guardando invece ai titoli prossimi alla scadenza, abbiamo selezionato per voi quattro film estremamente vari: Guida sexy per brave ragazze, Cape Fear: Il promontorio della paura, Truman Capote - A sangue freddo e Alpha - Un'amicizia forte come la vita. A voi la scelta e buona Pasqua!

The Baxters stagioni 1-3 (serie tv Original genere: drammatico) - data di uscita 28 marzo

Basato sulla serie di libri best-seller di Karen Kingsbury, The Baxters è un affascinante dramma familiare che segue Elizabeth e John Baxter e i loro cinque figli adulti. La prima stagione di The Baxters è incentrata sulla figlia di Elizabeth e John, Kari, che apprende la scioccante verità che il marito professore, Tim, ha avuto una relazione segreta con uno dei suoi studenti universitari. Mentre la sua relazione viene messa alla prova, Kari cerca conforto nella fede e nella sua famiglia per capire se l'amore è veramente una scelta e se il suo matrimonio può essere salvato. In questo percorso profondamente commovente basato sulla fede, i Baxter devono riunirsi come una famiglia per lavorare attraverso le sfide della vita.

Santocielo (film 2023) - data di uscita 29 marzo

In Paradiso decidono di inviare sulla Terra un nuovo Messia. A fare l’Annunciazione e ad insufflare nel grembo della nuova Madonna il nuovo Messia viene inviato Aristide (Valentino Picone). Ma questi per errore finisce per “ingravidare” non la prescelta ma tale Nicola Balistreri (Salvo Ficarra), un professore bigotto e ossessionato dal giudizio altrui.

LOL: Chi ride è fuori stagione 4 (show Original) - data di uscita 1 aprile

Torna lo show dei record con un cast di professionisti della risata: Diego Abatantuono, Loris Fabiani, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica. Ad osservare l’esilarante gara comica dalla control room, l'arbitro e conduttore Fedez, affiancato dal co-host Frank Matano, e da Lillo Petrolo, nel ruolo di overacting coach.

Guida sexy per brave ragazze: A Nice Girl Like You (film 2020) - data di scadenza 1 aprile

Cosa fare se il tuo findanzato guarda film porno perché ti reputa troppo puritana? Per Lucy il primo passo è lasciarlo, il secondo è stilare una lista di cose da fare per approfondire il mondo del sesso. Lucy dà così il via ad un viaggio vorticoso fatto di sexy shop e locali notturni ma anche di amicizia e nuovi amori.

Cape Fear: Il promontorio della paura (film 1991) - data di scadenza 1 aprile

Dopo quattordici anni di prigionia, Cady è in cerca di vendetta contro il suo avvocato. Con Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange., regia di Martin Scorsese.

Truman Capote - A sangue freddo (film 2006) - data di scadenza 1 aprile

Philip Seymour Hoffman, vincitore dell'Oscar (2006, miglior attore) veste i panni di Truman Capote, che intraprende un viaggio per scrivere quello che diventerà il libro della vita. Catherine Keener e Clifton Collins Jr. sono co-protagonisti.

Alpha - Un'amicizia forte come la vita (film 2018) - data di scadenza 1 aprile

Alpha è un'avventura epica ambientata nell'ultima era glaciale. Durante la sua prima battuta di caccia con il gruppo più esperto della sua tribù, un ragazzo rimane ferito e viene lasciato lì a morire. Al risveglio, si ritrova da solo e deve imparare a sopravvivere e cavarsela nella natura selvaggia e spietata.

