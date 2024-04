Quattro film e due serie tv da guardare su Prime Video questo weekend

Se siete abbonati a Prime Video, questo fine settimana c'è un titolo che non potete perdervi (se avete finito LOL 4), ovvero Fallout, la nuova serie tv ispirata ai celebri videogiochi, di cui sono usciti tutti gli 8 episodi della prima (e speriamo non ultima) stagione.

Dopo averla finita, potete dedicarvi ad altro. Ad esempio a un rewatch della stagione 5 di Dragon Ball Z, appena arrivata in catalogo; oppure potete guardare il film thriller fantascientifico Risen. Infine, tra i contenuti in scadenza vi segnaliamo tre film: Survivor, The Kill Team e il Piccole Donne di Greta Gerwig. A voi la scelta e buon weekend!

Fallout (serie tv Original) - data di uscita 11 aprile

Modalità di uscita: 8 episodi tutti insieme

Basata su uno dei più grandi franchise di videogiochi di tutti i tempi, Fallout è la storia di chi ha e chi non ha in un mondo in cui non è rimasto quasi più nulla. 200 anni dopo l’apocalisse, i tranquilli abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell’infernale paesaggio contaminato dalle radiazioni che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e con stupore scoprono che ad attenderli c’è un universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e estremamente violento.

Risen (film 2021) - data di uscita 12 aprile

Il disastro si verifica quando una meteora colpisce una piccola città, rendendo l'ambiente inabitabile e uccidendo tutto ciò che si trova nell'area circostante.

Dragon Ball Z (serie anime stagione 5) - data di uscita 9 aprile

In questa nuova stagione i nostri eroi saranno impegnati in nuovi tornei galattici, ma anche nei tipici problemi di un adolescente che inizia la scuola, dovendola conciliare con il suo ruolo di supereroe.

Survivor (film 2015) - data di scadenza 15 aprile

Un'impiegata del Dipartimento di Stato americano viene trasferita all'ambasciata di Londra per assicurarsi che nessun sospetto terrorista ottenga il visto per entrare negli USA. Assumendo l'incarico, però, la donna si ritrova in pericolo di vita e accusata di crimini che non ha commesso. Dovrà sventare un catastrofico attacco terroristico pianificato a New York per la notte di Capodanno.

The Kill Team (film 2019) - data di scadenza 15 aprile

Adam Winfeld è un giovane militare di stanza a Kabul. Il plotone a cui è assegnato ha lo scopo di individuare cellule terroristiche. Al suo arrivo viene accolto dal Sergente Deeks il cui unico scopo è uccidere e abusare delle popolazioni locali. Indeciso se denunciare la cosa oppure lasciarsi attrarre da questa personalità tanto mefistofelica quanto affascinante, Adam si trova davanti ad un bivio.

Piccole Donne (film 2020) - data di scadenza 15 aprile

La sceneggiatrice e regista Greta Gerwig (Lady Bird) ha realizzato un Piccole Donne basato sul romanzo classico e sugli scritti di Louisa May Alcott, e che vede l'alter ego dell'autrice, Jo March, riflettere sugli aspetti della sua vita immaginaria. Nell'opera di Gerwig, l'amata storia delle sorelle March, quattro giovani donne decise a vivere la vita ciascuna alle proprie condizioni

