Chi ha vinto LOL 4? (SPOILER!)

A sorpresa per qualcuno (tra cui noi, che avevamo scommesso su Diego Abatantuono subito eliminato), come previsto da qualcun altro, la quarta edizione di LOL chi fa ridere è fuori è stata alla fine vinta da Giorgio Panariello. Ecco come siamo arrivati a questa alla fine meritata vittoria.

Chi e come ha vinto LOL 4

Nelle prime quattro puntate, a parte quella di Fedez (a cui era stata concessa solo una possibilità), si era registrata appunto solo l'eliminazione di Abatantuono. Almeno fino alla conclusione dell'episodio 4, che si era conclusa con l'ingresso di Fedez che annunciava il nome del secondo eliminato.

E come abbiamo visto nell'episodio successivo uscito oggi (ma come si poteva già capire prima, se si faceva attenzione), il nome in questione era quello di Maurizio Lastrico, che dopo l'ammonizione per aver assistito Lucia Ocone è stato espulso per aver sciaguratamente riso in faccia al finto pubblico entrato in scena per far ridere i concorrenti.

Nelle puntate finali, quindi, abbiamo assistito a un tour de force di eliminazioni. Nell'ordine, sono stati eliminati: Angela Finocchiaro (per colpa dell'"ospite invadente" di Lillo), Loris Fabiani (quando ha visto Rocco Tanica che sembrava essersi fatto la pipì addosso), Claudio Santamaria (con "l'o-cazzo" del macellaio Pio Bove di Panariello), Lucia Ocone (che si èauto-sabotata con il libro L'amore ti piega del suo personaggio Veronica), Rocco Tanica (anche lui eliminatosi da solo quando parlava dei fan che gli dicono "sono venuto per conoscere Rocco ma ho conosciuto Sergio"). Al terzo posto, invece, è arrivata Aurora Leone, eliminata da Edoardo Ferrario che fa l'imitazione del ristoratore greco che parla in inglese.

Gli ultimi due concorrenti sono stati quindi Edoardo Ferrario e Giorgio Panariello. E alla fine ha prevalso Panariello, quando ha tirato fuori il suo nuovo personaggio del musicista-esperto di ferramenta che suona Amore grande amore libero di Il guardiano del faro. Ma anche quest'anno, come l'anno scorso, il montepremi è stato diviso in due: Panariello, infatti, ha deciso di dividere i 100.000 euro di montepremi tra la Lega per la difesa del cane, di cui è presidente onorario, e l'associazione Helpcode che aiuta i bambini in difficoltà, scelta da Edoardo Ferrario.

Chi aveva vinto le edizioni precedenti

La prima edizione di LOL era stata vinta da Ciro Priello (in finale con Katia Follesa), la seconda stagione da Maccio Capatonda (in finale con Virginia Raffaele) e l'anno scorso come detto c'erano stati due co-vincitori, ovvero Luca Bizzarri e Fabio Balsamo.