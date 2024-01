Chi è Cristiano Iovino, amante dichiarato di Ilary Blasi

Un nome che circolava ormai da quasi due anni, ma solo oggi Cristiano Iovino rompe il silenzio e ammette di avere avuto una "frequentazione intima" con Ilary Blasi. Esattamente il contrario di quello che la showgirl aveva dichiarato nel suo docufilm "Unica", in cui accusava invece di tradimento il marito Francesco Totti e si dipingeva come vittima di chiacchiericcio. Il nome di Iovino, di professione personal trainer, era stato affiancato a quello della conduttrice ormai da tempo, ma lui decide di parlare solamente ora in un'intervista dedicata alla faccenda.

Chi è Cristiano Iovino: dall'età al lavoro a Instagram

Ma chi è Cristiano Iovino? Una cascata di riccioli castani e fisico statuario costellato da tatuaggi, ha 42 anni e si divide tra Roma e Milano, dove è conosciuto soprattutto nel giro delle palestre più "chic" della Capitale e del capoluogo meneghino. Ama viaggiare, soprattutto in destinazioni di mare, ed ha una forte passione per i motori, per le moto in particolare.

Al momento il suo profilo Instagram è privato, dunque per seguirlo è necessario inviargli una richiesta.

Le ex fidanzate famose

Del resto il nome di Iovino non è nuovo al mondo del gossip avendo avuto, in passato, alcuni flirt con diversi volti televisivi ed influencer. Il bel romano è stato infatti legato all’ex tronista Sabrina Ghio, e l’influencer Zoe Cristofoli. Inoltre è vociferato che il ragazzo abbia avuto un flirt con l’ex corteggiatrice Giulia De Lellis, ma non è mai stato confermato e né smentito dai diretti interessati. Attualmente, pare che si sia avvicinato alla neo single Ilary Blasi.

Cosa aveva detto Ilary Blasi nel documentario Unica

"Io comincio a notare un marito più silenzioso del solito, schivo, con una faccia arrabbiata. I primi giorni ho osservato - ha raccontato Blasi in Unica - e poi ho chiesto ma non mi dava risposte. Dopo un mese inizio a percepire che lui un po' ce l’avesse con me, ma non era dichiarato, era una percezione e quindi io facevo delle domande e lui mi dava risposte vaghe, confuse. Nel frattempo le giornate passavano e così è passato un altro mese".

Questo cambiamento repentino in Totti sarebbe scaturito dalla scoperta di un incontro con un uomo, probabilmente Iovino. "Il ragazzo era bello, abbiamo fatto le cretine lui, ci aveva incuriosito perché faceva una vita particolare. Da quando abbiamo detto 'no' lui ci ha fatto capire che invece sapeva che l’avevamo (lei e Alessia Solidani, ndr) incontrato e da lì un disastro". Blasi in Unica ha affermato che i tre si erano incontrati solo per un caffè. "Io capisco la gelosia, capisco l’incazzatura, magari il sentirsi preso in giro, in 20 anni io non ti ho mai fatto dubitare - aveva dichiarato nel documentario Netflix Ilary -. Non è che hai aperto la porta e mi hai visto sco**re con un altro, per la prima volta in 20 anni tocca a te credere a me visto che in 20 anni sono sempre stata io a credere". Ma questa sua ricostruzione è stata completamente smentita da Iovino.

Cristiano ha parlato di incontri segreti a Milano, Roma. Anche della richiesta, da parte di Blasi, di raggiungerla a New York. Al Messaggero Iovino ha anche specificato che "tutto è dimostrabile", anche se spera che non sia necessario mostrare le prove. Il loro rapporto era rimasto buono fino all'uscita di Unica, lì poi qualcosa si è rotto e la sua "quotidianità è stata destabilizzata per diverse settimane". E chissà, proprio il fatto di non essere stato avvisato ha spinto Cristiano a cambiare la sua versione.