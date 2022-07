"Ilary Blasi pazza di un aitante giovane. E Totti ha trovato messaggi compromettenti"

Se Francesco Totti si sta già consolando con la nuova fiamma Noemi Bocchi, anche Ilary Blasi avrebbe occhi per un altro uomo. A raccontarlo è il magazine Chi, nel numero in edicola questa settimana, ovvero una fonte che consideriamo attendibile, visto il legame tra il direttore Alfonso Signorini e la conduttrice romana. Nel dettaglio, il magazine - che ricostruisce in modo dettagliato la separazione della royal couple d'Italia - parla di un "aitante giovane" per cui la presentatrice avrebbe perso la testa. E, soprattutto, di "messaggi compromettenti" che Francesco avrebbe trovato nel telefono di Ilary.

"Tutto sarebbe partito quando il Capitano ha letto alcuni messaggi compromettenti sul telefono della moglie - spiega la rivista - Si vocifera di una relazione con un aitante giovane per il quale la Blasi avrebbe letteralmente perso la testa e che avrebbe frequentato lontano dai riflettori durante le sue trasferte milanesi per condurre l'isola dei famosi (terminata a fine giugno dopo l'edizione più lunga di sempre, ndr)".

"Così - si legge ancora - quando Totti ha smentito la crisi, la rottura era già in atto, ma il numero uno della Roma ha cercato di fare il possibile fino all'ultimo per proteggere i figli".

Insomma, la domanda adesso è: il rapporto si sarebbe logorato da entrambe le parti e, dunque, entrambe le parti avrebbero cercato consolazione su altri lidi? Oppure Francesco, deluso dal comportamento di Ilary, non sarebbe riuscito a superare l'amarezza? O, ancora, Ilary aveva già sospetti circa la relazione di lui con la biondissima Noemi? Al momento non è dato sapere.

Sembra però certa la smentita di una liaison tra Blasi e l'attore Luca Marinelli, il cui nome è stato tirato in ballo a febbraio dal quotidiano La Repubblica, tra i primi ad annunciare la separazione in arrivo della coppia più amata. Attore noto per i film Diabolik e Volevo essere Jeeg Robot, avrebbe cominciato a frequentare di recente la compagnia di Melory Blasi, sorella di Ilary. Ilary che però, intervistata dall'amica Silvia Toffanin a Verissimo, ha prontamente smentito ogni legame: "Quando si dà un nome e un cognome bisogna essere certi. L’accanimento mediatico però è durato solo tre giorni e la cosa si è affievolita. Hanno dato due persone vicino a me, fra cui Luca Marinelli, che io non conosco".