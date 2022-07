Chiara Ferragni e Fedez in una balera: i video dei balli scatenati

Fedez e Chiara Ferragni stanno vivendo gli ultimi giorni d’estate in città prima di partire per le vacanze. Proprio nella giornata di ieri il rapper si è sottoposto ad una visita di controllo all’ospedale San Raffaele dopo il tumore al pancreas che l’ha colpito qualche mese fa.

Serata danzante per i Ferragnez

La visita di controllo è andata bene, ha rivelato l’artista, che in serata ha deciso di festeggiare recandosi con la moglie e un nutrito gruppo di amici in una balera nel milanese. I Ferragnez si sono divertiti a ballare tra musica e risate, il tutto attentamente documentato nelle Instagram stories. In particolare hanno ripreso un duo di ballerini provetti, mettendoli a confronto con le loro movenze. “Epecations vs Reality”, ha scritto Chiara a corredo del post, in cui si vede la prima coppia volteggiare alla perfezione, mentre la Ferragni ed il marito appaiono piuttosto goffi e impacciati nei movimenti. Chiara e Fedez infatti non amano prendersi sul serio, e specie su Tik Tok si divertono a condividere i loro video senza filtri, compresi difetti e qualche peccatuccio di coppia.

Lo scambio di partner

Ma forse la mancata bravura dei Ferragnez nel ballo è imputabile al partner. Se l’imprenditrice ed il rapper sono affamatissimi e complici nella vita, lo stesso non si può dire di loro in pista. Ed in effetti cambiato il partner le cose migliorano. Chiara è stata fatta volteggiare da un signore di mezza età, rendendosi disponibile e complice con il ballerino. Anche Fedez è stato accalappiato da una baldanzosa signora che è stata ben felice di danzare con il rapper. I due si sono concessi un romantico ballo, tanto che l’artista ha corredo del video ha scritto: “Dolci incontri in balera”. La sintonia tra Lucia e la signora in pista è evidente, tanto che il rapper ha postato uno scatto mentre è sorridente vicino alla nuova partner di danza, che lo indica divertita. Accanto a loro Chiara fa un’espressione stizzita e gelosa. Insomma una serata all’insegna della spensieratezza che ha i divertito anche i followers!

(Di seguito i video di Chiara Ferragni e Fedez)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.