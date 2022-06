Alberto Matano sul suo Riccardo: "Ho fatto io il primo passo" e svela quel dettaglio sul matrimonio

Alberto Matano si racconta a cuore aperto. Il presentatore de La vita in diretta ha scelto di svelare qualche dettaglio inedito sulla sua vita privata e sul suo matrimonio con Riccardo Mannino, l'avvocato 55enne e suo compagno da 15 anni. L'ex volto del TG1, infatti, è stato protagonista di un'intervista molto personale con Maurizio Costanzo che lo ha ospitato nella sua trasmissione su Raio 101, Facciamo Fina Che. Matano, incalzato dalle domande di Costanzo, non ha esitato nel rivelare come è nato l'amore con Riccardo, oggi suo marito e come è stato organizzato il loro matrimonio da sogno celebrato lo scorso 11 giugno da Mara Venier, grande amica della coppia, all’Antonello Colonna Resort & Spa a Labico, vicino Roma.

"Ho fatto io il primo passo con Riccardo" ha detto il presentatore Rai a Costanzo per poi svelare che quando i due si sono conosciuti, in un ristorante, erano impegnati in altre relazioni e prima di mettersi insieme ci sono stati diversi "mesi di passaggio".

Quella di Matano con Riccardo è una relazione che, a detta del presentatore, sarebbe stata scritta nelle stelle. È stato il destino, infatti, a farli incontrare una volta dopo l'altra finché i due non hanno potuto che interpretare questo "scherzo del destino" come un vero e proprio segnale che avrebbero dovuto far parte della vita l'uno dell'altro. "A un certo punto ci siamo rivisti per la terza volta e mi sono detto: adesso gli parlo" ha raccontato Matatno.

Matrimonio Matano/Mannino: ecco come è stato organizzato

Alberto Matano ha svelato che quello con Riccardo è stato un matrimonio "flash", nel senso che la cerimonia è stata organizzata in pochissimo tempo, solo un mese. I due, infatti, hanno aspettato a lungo prima di decidere di dirsi "sì" ed è stata una domanda di Mara Venier a mettere loro la pulce nell'orecchio: "Ma quand'è che vi decidete?". E così, se Matano continuava a rispondere con un vago "più in là", Riccardo ha preso in mano la situazione e ha detto: "No, facciamolo adesso, prima dell'estate". Ed è così, che i due, si sono messi all'opera per organizzare la grande festa che è poi stato il loro matrimonio e che ha coinvolto non solo tante star del piccolo schermo ma anche tutti i fan del presentatore che hanno dimostrato di volergli bene e non desiderare altro che la sua felicità.

Matano sul suo pubblico: "Un'onda d'amore inaspettata"

Alberto Matano ha voluto sottolineare, per la prima volta, quanto debba ringraziare il suo pubblico per come ha accolto le sue nozze.

"È la prima volta che ne parlo pubblicamente dopo le nozze. Devo davvero ringraziare il mio pubblico e tutte le persone che ci fermano per strada per farci gli auguri. È un'onda inaspettata d'amore. Sono rimasto molto colpito".

E non è mancata una frecciatina alla politica. Matano, infatti, ha specificato che, secondo lui, "la società è molto più avanti di quello che potrebbero pensare alcuni politici".