"Sei come un figlia per me", Mara Venier fa commuovere Alessia Marcuzzi a Domenica In

Alessia Marcuzzi, ospite da Mara Venier a Domenica In non riesce a trattenere le lacrime quando si parla della sua amicizia con la conduttrice veneziana che l'ha sempre sostenuta e le è sempre stata vicino, soprattutto nei momenti difficili come il divorzio da Paolo Calabresi e l'addio ai riflettori per ben due anni. Alessia, infatti, in questi ultimi anni si è voluta prendere un momento per sé e per rinascere dalle sue stesse ceneri. Prima l'addio a Mediaset, poi la separazione da Paolo Calabresi, Alessia ne ha passate tante ma adesso è più forte che mai ed è tornata in tv, sulla Rai, con un programma tutto suo, Boomerissima e tutta la voglia di divertirsi e far divertire.

Per promuovere il suo show, la Marcuzzi, ha fatto un salto negli studi di Domenica In, dalla sua grande amica Mara Venier e chiacchierando come fossero due vecchie amiche davanti a un caffé, le due si sono confidate e hanno ricordato le tappe della loro amicizia. E così, Alessia, non è riuscita a camuffare l'emozione scoppiando a piangere dopo che Mara l'ha definita "una figlia".

"Quando eravamo a Milano e tu eri in un momento così complicato ho iniziato veramente a volerti bene perché lì è scattata in me una cosa materna nei tuoi confronti che non è mai andata via" ha detto la conduttrice veneziana ad Alessia che, con le lacrime agli occhi, ha subito abbracciato la sua collega dicendole: "Ti voglio bene, ti vorrei baciare".

E poi, le due hanno parlato di Boomerissima, programma scritto dalla Marcuzzi durante la pandemia e appena debuttato in tv, che Mara ha apprezzato molto: "Trovo molto carino questo programma” ha, infatti, detto la Venier alla Marcuzzi dopo che lei ha ribadito di divertirsi molto nel farlo: "Sono molto contenta, lo ho scritto durante la pandemia, spero di essere riuscita a trasmettere allegria”.

Zia Mara, poi, ci ha tenuto a sottolineare quanto veda meglio la Marcuzzi esteticamente adesso che ha messo su qualche kg in più: "C’è stato un momento dove eri troppo magra, ora sei bella come mai ti ho visto. Ti vedevo troppo magra. Ecco perché continuavo a farti l’amatriciana”.