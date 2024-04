Ambra Angiolini, saltano date del tour per problemi di salute: "Il corpo mi dice di rallentare"

In tournée teatrale con lo spettacolo Oliva Denaro, Ambra Angiolini ha dovuto annullare alcune date per motivi di salute. Diverse serate sono state rinviate, altre invece cancellate, ma l'attrice assicura che ogni replica verrà recuperata.

In un video pubblicato su Instagram, Ambra si scusa con il pubblico e spiega i motivi che l'hanno costretta a prendere questa decisione: "Questo video è per scusarmi con gli spettatori di Argenta, che ieri non hanno visto lo spettacolo. Lo spettacolo verrà recuperato il 24 aprile. Purtroppo è un periodo strano per la mia salute, non mi è mai successo in tanti anni di tournée, ma sto avendo un po' di problemi e li sto risolvendo".

L'attrice fa una promessa: "Vi assicuro che tutte le date annullate verranno recuperate al più presto, per quei teatri che non ci hanno dato disponibilità quest'anno sicuramente l'anno prossimo. Non è proprio mia abitudine non recuperare quello che perdo. Detto questo, certe volte il corpo ti dice di rallentare e me lo sta dicendo tanto in questo periodo, però Oliva Denaro non molla". Ambra infine ringrazia tutti per il sostegno e l'affetto che le stanno dimostrando: "Ci tengo tanto a questo monologo, con tutta me stessa - dice - Cercherò di spiegare al mio corpo che non è il momento questo di fermarsi. Grazie per la comprensione e per i messaggi bellissimi che mi avete mandato, e che ho letto, appena avete saputo la notizia". Tra i commenti al post il cuore della figlia Jolanda - a cui è legatissima - e l'incoraggiamento di Lorella Cuccarini: "Forza Ambra! Un abbraccio forte".