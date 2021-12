Antonino Spinalbese, fidanzato di Belen, ricoverato: "Dieci giorni in ospedale"

Era il 17 novembre scorso quando Antonino Spinalbese condivideva sui social le fotografie di un incidente in cui era incappato. Nessuna spiegazione a corredo, solo le foto del cruscotto distrutto e una battuta a smorzare la sfortuna di un evento simile. Solo oggi invece, ovvero dieci giorni dopo, il compagno di Belen (o ex?) pubblica su Instagram un messaggio per gli infermieri e i medici che si sono presi cura di lui in un momento così difficile, precisando che il suo ricoverso è durato dieci giorni circa.

"Dieci giorni possono essere lunghissimi", scrive Antonino in una Instagram Stories in cui inquadra il letto dell'ospedale romano in cui è stato degente. "Non basterebberò però le parole per ringraziare tutto il team dell'ospedale Fatebenefratelli, gliinfermieri, il mio compagno di stanza Rocco e il professor Bigatti. Grazie di cuore, mi avete fatto sentire come a casa".

Antonino non aggiunge quale sia l'entità del danno subito fisicamente, viene però da pensare che allora tute le foto pubblicate in quel periodo e che lo vedevano sereno come sempre, siano frutto di una post pubblicazione. Tantomeno fa cenno alla vicenda la compagna (o ex compagna?) Belen, che da tempo ormai si immortala solamente al fianco dei figli Luna Marì e Santiago.

L'incidente

A metà novembre su Instagram Antonino aveva condiviso gli scatti del sinistro avvenuto in una località non meglio specificata che oggi si scopre essere Roma vista la degenza all'ospedale Fatebenefratelli. Non è chiara la dinamica dell'incidente. Nè lui né Belu ne hanno mai dato testimonianza precisa.

La crisi con Belen: a che punto siamo

Che la crisi sia in atto è notizia che circola da un paio di mesi. La coppia ha provato più volte a smentire, ma i fatti raccontano altro: mai più i due si sono immortalati insieme, non c'è traccia di Antonino in casa di Belu da giorni e soprattutto la showgirl e l'ex hairstylist evitano di lasciarsi commenti, "like" e quelle dediche d'amore che un tempo raccontavano la loro passione via social. Pullulano invece i post dedicati alla piccola di casa, la dolcissima Luna, che sembra essere ormai l'unico collante della relazione tra mamma e papà.

Come veloce è iniziata, dunque, con altrettanta rapidità la love story è finita: legati dall'estate del 2020 (a pochi mesi dalla fine dell'amore di lei per l'ex marito Stefano De Martino padre del primogenito Santiago), i due hanno avuto presto la figlia Luna Marì, nata a luglio dopo un primo aborto spontaneo. Poi la crisi. E un fatto: nessun messaggio di Belen è arrivato in supporto dell'uomo in questi giorni di difficoltà seguiti all'incidente. Qualcosa vorrà pur dire.