Aurora Ramazzotti e Goffredo giocano col bebè: il primo video dalla clinica

È nata una nuova famiglia. Ed è quella composta da Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, che ieri sono diventati genitori del piccolo Cesare, il primo figlio arrivato dopo cinque anni d'amore. La giovane coppia, legata dal 2017, è letteralmente al settimo cielo e, ora dopo ora, condivide sui social i primi momenti di questa nuova quotidianità, che rappresenta l'inizio di un nuovo viaggio insieme.

È proprio Aurora ad immortalare le prime ore da papà di Goffredo. Lo fa direttamente dal letto in cui sta riposando dopo il parto. Nel video pubblicato su Instagram questa mattina, il neo papà 27enne guarda il suo piccolino mentre riposa nella culla e gli canta una canzoncina. I suoi occhi pieni d'amore guardano il bimbo coperto da un cappellino di lana. Con loro in clinica - la clinica "vip" Sant'Anna di Solengo, in Svizzera - c'è Francesca Romana Malato, mamma di Goffredo.

"Aurora e Goffredo mettono al mondo un figlio, sono un esempio", ha confidato orgoglioso Eros Ramazzotti, in merito alla giovane età dei neo genitori. "È una bella cosa, ma la cosa più importante è che si amano, c’è un amore, c’è un qualcosa di così profondo che oggi un po’ si è perso, per cui questi due ragazzi che si amano e mettono al mondo un figlio è un esempio pazzesco in questo momento, gli farei un applauso. Goffredo è un bravissimo ragazzo". E le immagini oggi parlando chiaro.

Il video