Aurora Ramazzotti, la sorpresa di papà Eros: "È tornato con una valigia strabordante di regali per Cesare" (video)

Aurora Ramazzotti è mamma da poco più di un mese. Il suo bimbo, Cesare Augusto, è al centro della sua vita che procede scandita da una quotidianità nuova ed emozionante, raccontata ai follower attraverso post e storie Instagram. Lei e il compagno Goffredo Cerza come i genitori di entrambi, Eros e Michelle Hunziker e Fabio e Francesca Romana Malato, la bisnonna e gli amici di famiglia sono totalmente conquistati dal piccolo, ma non sono certo i soli, perché immensa è la platea di persone già affezionata al neonato destinatario di messaggi di affetto e tanti regali.

È stata proprio Aurora a raccontare con grande emozione la sorpresa di vedere il suo Cesare così al centro delle attenzioni dei fan del padre Eros, tornato dal suo tour di concerti con una quantità immensa di doni: "Mio padre è tornato dal tour europeo con una valigia enorme strabordante di regali per Cesare da parte dei fan in giro per il mondo e l'Europa in questi mesi", ha raccontato la figlia del cantante: "Sicuramente succederà ancora e volevo dire che sono emozionata che ci sia tanta gente in tanti Paesi che abbia dedicato un pensiero al mio bambino". Un bimbo così piccolo e già tanto amato Cesare Augusto, anche lui piccolo grande fan di nonno Eros a cui è dedicata la minuscola T-shirt mostrata da Aurora ai suoi follower.

(Di seguito la storia Instagram di Aurora Ramazzotti)