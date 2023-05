Aurora dall'estetista col bimbo in braccio: "Essere multitasking". La replica: "Sei privilegiata"

Per Aurora Ramazzotti essere multitasking significa andare dall'estetista col bambino in braccio. Un approccio che non è piaciuto ai follower, secondo i quali il multitasking appartiene invece a quelle neo mamme che lottano per poter conciliare vita privata e lavoro. Questo il fulcro della polemica scoppiata nella mattinata di oggi a seguito di una fotografia postata su Instagram dall'influencer 26enne, figlia della conduttrice Michelle Hunziker e del cantante Eros.

"Il multitasking è fondamentale", scrive Aurora. E si fotografa mentre allatta il bimbo, comodamente seduta sulla poltrona di un centro estetico. Sulle labbra ha un sorriso, ai piedi una donna intenta a farle la pedicure. Alle sue spalle, una parrucchiera le acconcia i capelli. Apriti cielo. Subito si sono scatenati i commenti.

"Se qualcuno ha la ricrescita", scrive qualcuno, "è perché non riesce a organizzare la giornata. È perché, oltre ad accudire il bambino, pulisce casa, non dorme la notte e prepara il pranzo e stira per il resto della famiglia. Non è perché non vuole prendersi cura di se...". Ma qualcuna difende Ramazzotti, sostenendo che il suo sia un esempio positivo: "Bisogna abituarli da subito che una mamma, o comunque una donna in generale, ha diritto ai propri spazi. Cresceranno avendo rispetto del sesso femminile. Maternità non è privazione, ma uno stato di grazia".

Ma Aurora ai commenti è abituata, tanto che al momento non ha ancora replicato alle polemiche. Mamma da ormai un mese, Aurora ha dato alla luce il piccolo Cesare Augusto lo scorso 30 marzo, grazie all'amore per il compagno Goffredo Cerza, con cui fa coppia da sette anni.