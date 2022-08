Belen, le foto delle vacanze e quello scatto in topless

L'avambraccio a coprirle il seno e un'abbronzatura invidiabile fanno da apripista del post dedicato alle vacanze trascorse in famiglia di Belen Rodriguez. Quella 2022 è stata un'estate particolare per la showgirl e imprenditrice che ha ritrovato la serenità tra le braccia di Stefano De Martino. I due insieme al figlio Santiago e a Luna Marì, la figlia di Belen avuta con Antonino Spinalbese, hanno passato il mese di agosto quasi sempre insieme tra il mare e la gioia dell'amore ritrovato.

Gli scatti degli innamorati in queste settimana non sono mancati e proprio di ieri sera sono gli ultimi che Rodriguez ha deciso di condividere con i suoi fan: lei in topless, una foto di Luna, una di Santiago, un abbraccio con Stefano e il loro cane, un Labrador color cioccolato.

Le foto, come già accennato, in queste settimane non sono mancate, ma non tutte sono state pubblicate: Stefano e Belen sono stati paparazzati mentre l'ex ballerino stava scattando delle foto calienti sulla sua barca alla compagna.