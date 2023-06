Berlusconi e le "olgettine": tutte le donne del presidente

Il ritratto di Silvio Berlusconi non può prescindere dal racconto del suo grande amore per le donne. Una passione mai celata - di cui anzi andava fiero - e diventata negli anni un vezzo ben noto che in più di un'occasione gli è costato caro (sotto ogni punto di vista, non solo quello giudiziario che qui non approfondiremo). Due mogli, Carla Elvira Lucia Dall'Oglio - la prima, da cui ha avuto Pier Silvio e Marina - e Veronica Lario, mamma di Luigi, Eleonora e Barbara. Il matrimonio con lady Lario durò vent'anni e finì - dopo una lunga battaglia legale - con un divorzio milionario, per poi lasciare spazio alla relazione con Francesca Pascale, rimasta accanto al Cavaliere per quasi dieci anni, fino al 2020 (pare che abbia avuto una "buona uscita" di 20 milioni di euro).

Nel frattempo alla corte di Berlusconi c'erano molte altre donne, protagoniste delle ormai famose "cene eleganti" di Arcore e dei movimentati "bunga bunga" che animavano la villa fino a tarda notte. Espressione, questa, che deve la sua origine a una delle celebri barzellette raccontate dal Cavaliere durante le sue serate e diventata il marchio di fabbrica di incontri bollenti che - pare - avvenissero nelle stanze. A frequentare la residenza ufficiale del leader di Forza Italia erano una ventina di ragazze (quelle fisse). Ad alcune di loro erano stati messi a disposizione degli appartamenti in un residence di via Olgettina, da qui la qualifica di "olgettine", inoltre ricevevano bonifici mensili da Berlusconi. La lista è lunga, ma nel parterre tutto al femminile dell'ex premier si sono alternate in particolare 10 donne per cui ha provato un innegabile debole.

Ruby

La "rubacuori", questo il suo soprannome balzato alle cronache. Vero nome Karima El Mahroug, originaria del Marocco. Croce e delizia di Silvio Berlusconi, che ebbe una relazione con lei quando aveva 17 anni e proprio per questo fu processato. Iniziò così una tempesta di fango che travolse Berlusconi, una vicenda giudiziaria durata 11 anni e finita con la sua assoluzione, sia per aver avuto rapporti con una minorenne (secondo la sentenza non poteva sapere che la ragazza non aveva raggiunto la maggiore età) che per l'accusa di corruzione in atti giudiziari. Oggi è sposata e ha una bambina.

Nicole Minetti

Ex igienista dentale di Berlusconi - eletta nel 2010 al Consiglio della Regione Lombardia - era tra le principali organizzatrici delle serate di Arcore, sempre al fianco di B. Era lei a invitare molte delle ragazze, tra cui anche Ruby. Per questo venne accusata di favoreggiamento alla prostituzione. Dopo un lungo iter processuale, l'11 aprile 2019 la Cassazione ha confermato la condanna a 2 anni e 10 mesi in via definitiva. Da diversi anni vive a Ibiza e fa la dj.

Roberta Bonasia

Vicinissima a Berlusconi, per un periodo si pensò che fosse la sua nuova fidanzata. In una intercettazione, Emilio Fede e Lele Mora dissero parlando di lei: "Silvio è presissimo. Lei ormai ha preso possesso di tutto, pretende tutto". Ex infermiera di Nichelino, oggi vive tra Milano e Torino, è stata assolta da ogni accusa nei processi che si sono svolti ma recentemente ha dichiarato di essere ancora molto provata per quella vicenda.

Marysthell Garcia Polanco

Originaria della Repubblica Dominicana, è sempre stata una delle fedelissime di Berlusconi. Lo ha sempre difeso e nell'ultima udienza del processo Ruby ter - per cui è stata assolta - ha detto: "Lo hanno attaccato per anni e per questo ha avuto una vita molto difficile. Io come le altre siamo stati numeri e a nessuno è fregato per noi". Aspirante sosia di Rihanna, nel 2010 ha fatto parte del cast de La Pupa e il secchione.

Barbara Guerra

Soubrette, era una delle ragazze preferite da Berlusconi, che nel 2013 le regalò una vacanza ad Antigua, dove ha una villa, mentra lui era in Italia. Il loro rapporto si incrinò quando scoppiò lo scandalo di Arcore e durante il processo rilasciò molte dichiarazioni pesanti su quanto accadeva, affermando di essere stata "raggirata" dall'ex premier.

Barbara Faggioli

Soubrette, sognava di entrare in politica e per lei si prospettava un futuro nel Consiglio Comunale di Milano, naufragato con l'inizio del processo. Si disse molto delusa perché Berlusconi dopo lo scandalò sparì con lei, non rispondendo più al telefono: "Gli ho voluto bene sinceramente - disse - è uno degli uomini più importanti della mia vita. E io penso di essere una delle poche donne che gli ha voluto un bene dell'anima". Secondo le carte, Faggioli sarebbe stata ad Arcore 24 volte in un anno e mezzo e avrebbe ottenuto da Berlusconi più o meno 180 mila euro fino al 2013.

Alessandra Sorcinelli

Showgirl, amica inseparabile di Barbara Faggioli, venne accusata a vario titolo di corruzione in atto giudiziari e falsa testimonianza. Durante un'udienza, due anni fa, disse: "Non sono mai stata una olgettina, non ho mai vissuto in quegli appartamenti. Non sento più Berlusconi da tempo e non mi interessa sentirlo".

Le sorelle De Vivo

Eleonora e Concetta De Vivo, concorrenti della sesta edizione de L'Isola dei Famosi, entrarono nel giro di Arcore poco dopo. I pm le definirono "schiave sessuali del grande anziano, odalische del sultano". Da alcune intercettazioni venne fuori che percepivano 2500 euro al mese e anche l'affitto dell'appartamento in via Olgettina veniva pagato da Berlusconi, attraverso un uomo di fiducia.

Giovanna Rigato

Presenzialista alle serate di Arcore, famosa per le sue insistenti richieste di denaro. Nel corso del processo Ruby ter, l'ex coordinatore del servizio di vigilanza della residenza di Berlusconi raccontò: "Si presentò nella primavera del 2017 davanti a villa San Martino con un foglio in cui c'era scritto che entro 7 giorni il presidente avrebbe dovuto versarle una somma di denaro, un milione di euro, su un conto in Inghilterra, altrimenti, disse lei, ognuno si assume la sua responsabilità". L'anno prima, invece, aveva preteso un appartamento a Milano 2.

Aris Espinoza

Tra le più intercettate durante le indagini, in una telefonata parlava di 6500 euro dopo una serata ad Arcore. Anche lei, come le altre, percepiva 2500 euro al mese, più alloggio nel famoso residence. In un'altra intercettazione, invece, parlando con un'altra delle ragazze poco dopo lo scandalo diceva: "Mi manchi papi, mi manca il mensile".