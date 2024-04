Carla Bruni: "Non ho avuto dei buoni genitori, erano invisibili". Arriva la replica della madre

L'intervista che Carla Bruni ha rilasciato a Francesca Fagnani nella prima puntata di Belve porta con sé gli strascichi delle repliche di chi, come la sorella Valeria Bruni Tedeschi e la madre Marisa Bruni Tedeschi, hanno voluto dire la loro rispetto alle affermazioni che le hanno riguardate. Dopo la regista, infatti, oggi è stata la signora Marisa a trovare spazio su La Stampa che le ha chiesto un commento sulle parole della figlia.

Nella sua intervista televisiva, infatti, la ex modella ha affermato che "non ha avuto dei buoni genitori, molto affettuosi ma praticamente invisibili", dichiarazioni così commentate dalla donna: "I miei figli, tutti e tre, sono stati educati alla libertà e con libertà. Con il padre, che alla loro nascita era anziano, non gli abbiamo impedito nulla. Il mio primogenito Virginio, che purtroppo si è ammalato e ci ha lasciato, era un avventuroso. Viaggiava per mare, gli piaceva navigare. Non pensai mai di fermarlo. A 18 anni Carla decise di andare a New York per fare la modella. Ero preoccupata, ma mio marito mi disse: “Carla è una ragazza che non farà mai delle stupidaggini”".

E ancora: "Carla è stata una modella, una cantante, una first lady" ha aggiunto: "Mio marito aveva ragione, di stupidaggini non ne ha mai fatte. Valeria è un'attrice e una regista di straordinario talento, in queste settimane sta lavorando a un film su Eleonora Duse con Pietro Marcello, ha girato a Venezia e Roma. Ha una grandissima passione e altrettanto successo. Ho due figlie splendide e quattro nipoti che adoro. Sono orgogliosa, molto".

L'accusa di essere stata una mamma assente? "Loro erano indipendenti, liberi. Come sono liberi e indipendenti i miei nipotini", ha precisato Marisa Bruni Tedeschi: "Parlano tutti inglese, posso andarsene a studiare dall’altra parte del mondo già nell'adolescenza. La mia è passata a Torino, con la mia mamma, adorata, ma non mi ero mai mossa. Da una generazione all’altra, è cambiato il mondo". E sul rapporto tra le sue due figlie, Valeria e Carla: "Fanno delle grandi litigate, tutti in famiglia facciamo delle grandi litigate", ha concluso: "L'altro giorno Carla mi ha detto “sei stata bugiarda tutta la vita”. Le ho risposto “perdonami, ma nella vita ho fatto anche altro”. Fa ridere, no? Dopo due ore, siamo di nuovo lì, a cercarci, a fare la pace. Capita nelle famiglie".