Chanel Totti e Cristian Babalus, weekend nell'hotel extra lusso a Montecarlo: la suite da 1300 euro a notte

Anniversario 5 stelle luxury per Chanel Totti e Cristian Babalus. La giovane coppia sta festeggiando il primo anno d'amore in uno degli hotel più lussuosi di Montecarlo, meta del cuore dei due ragazzi.

I festeggiamenti sono iniziati a Roma con un romantico regalo di Cristian, 365 rose rosse - una per ogni giorno vissuto insieme - poi i due sono volati nel Principato di Monaco per due giorni di puro romanticismo. Come nido d'amore hanno scelto l'elegantissimo Hotel Hermitage, e non una 'semplice' camera - che costa circa 800 euro a notte - ma una suite all'ultimo piano con vista sulla città, alla modica cifra di 1300 euro a notte (prezzo di vendita su Booking).

Per celebrare il loro amore Chanel e Cristian non badano a spese e su Instagram condividono alcune immagini del loro 'buen retiro'. Ad altri 365 di questi giorni.