Chiara Ferragni riapre i commenti dopo Fazio: cosa scrivono su Instagram

"Grazie di avermi seguita e supportata": Chiara Ferragni si rivolge così ai suoi follower all'indomani della seguitissima intervista che l'ha trovata grande protagonista della prima serata televisiva di domenica 3 marzo 2024. A corredo della breve didascalia, una serie di foto scattate nel backstage di Che tempo che fa insieme alle sorelle Valentina e Francesca e alla madre Marina Di Guardo, un momento della sua presenza in tv insieme a Fabio Fazio e un collage delle espressioni che ancora una volta raccontano se stessa.

Ma questo post ha qualcosa di diverso rispetto a quelli che da due mesi a questa parte sono tornati a riempire il suo account Instagram: per la prima volta da quando il caso Balocco è esploso, con la multa dell'Antitrust prima e le indagini per truffa aggravata poi, l'imprenditrice ha riaperto i commenti senza limitazioni (prima erano riservati solo a chi lei stessa seguiva e le riservava parole di supporto), dando così a tutti la possibilità di esprimersi anche negativamente su di lei e sul suo comportamento. Il risultato? In un paio d'ore sono arrivati oltre 250mila like, ma anche una serie notevole di critiche sull'intervista di ieri.

"Non hai fatto una bella figura dicendo che chi compra non ha capito"; "Noi non abbiamo frainteso proprio niente . Stai continuando a sbagliare comunicazione"; "Praticamente non ha detto nulla" sono solo alcuni dei messaggi scritti in merito all'affermazione di Chiara che, in un passaggio dell'intervista, ha parlato di fraintendimento da parte delle persone sulla beneficenza del caso Balocco. Non mancano però anche molti messaggi di affetto, da parte della famiglia ma anche dei follower certi della sua sincerità: "Io non dimentico il bene che hai fatto e la tua bontà d'animo! Tempo al tempo" scrive qualcuno. E davvero sarà adesso il tempo a far capire quale sarà la prossima mossa di Ferragni in un momento che continua a trovarla protagonista delle cronache anche per via della separazione da Fedez.