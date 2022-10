I Ferragnez più sexy che mai, foto hot di coppia ma della polemica sul figlio, nessuna parola

I Ferragnez si sono concessi un po' di scatti sexy in questi ultimi giorni. La coppia composta dall'influencer per eccellenza Chiara Ferragni e il rapper Fedez, che ha appena festeggiato il suo 33esimo compleanno, è tornata, infatti, a puntare sull'immagine di "power-couple" con nuove foto super hot pubblicate sui loro profili Instagram. Da una parte c'è quella pubblicata da Fedez, con riferimento al suo ultimo singolo "Viola", che li ritrae nudi e abbracciati mentre si guardano negli occhi e dall'altra la foto pubblicata dalla Ferragni che vede Fedez a torso nudo mentre la guarda ammirato per la sua bellezza.

Sembra proprio che i Ferragnez siano più uniti che mai e desiderosi di spostare l'attenzione, almeno per questo momento e dopo il loro ultimo scivolone, su se stessi come coppia (un po' come ai vecchi tempi) e non più solo sui loro bambini e il loro ruolo da genitori.

Che sia una scelta fatta dopo la polemica su come sfrutterebbero i figli per creare contenuti e guadagnarci su nata dall'erronea pubblicazione di quel video "incriminato" poi rimosso da Chiara? Forse sì, forse no, una cosa è certa però, i Ferragnez, sulla vicenda che ha creato il caos mediatico venendo commentata da tantissimi, tra cui anche Selvaggia Lucarelli, non hanno aperto bocca. Vorranno forse far passare nel dimenticatoio la questione? Staremo a vedere, per ora, però, i due sembrano essere tornai a brandizzare solo se stessi ma siamo certi che tra non molto torneranno, come sempre, a creare di nuovo contenuti sui loro bimbi e su tutto ciò che li circonda proprio come hanno sempre fatto.

Intanto, per adesso, Chiara e Fedez si concedono un po' di tempo per fare di nuovo i fidanzatini.