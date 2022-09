Chiara Ferragni a una festa del centrodestra: la foto dello 'scandalo'

Ops! Anche Chiara Ferragni, a quanto pare, avrebbe degli 'scheletri nell'armadio'. Nemica giurata del centrodestra, spesso e volentieri protagonista di scontri al vetriolo con leader di partiti da cui ci tiene a prendere le distanze - l'ultimo round, proprio pochi giorni fa, con Ignazio La Russa -, l'imprenditrice digitale non ha mai fatto segreto delle sue simpatie politiche.

In queste ore, però, emerge un altro segreto direttamente dal suo passato. Su Twitter spunta una foto di diversi anni fa, pubblicata da Mattia Mauri, in cui l'allora ventenne Chiara Ferragni posa sorridente accanto ad altri ragazzi. Fino a qui nulla di strano, ma a far traballare la sedia dei fedelissimi dei Ferragnez è quel logo alle loro spalle: il simbolo del Pdl, larga alleanza creata nel 2009 da Silvio Berlusconi che metteva insieme Forza Italia e Alleanza Nazionale. La serata della foto, probabilmente, è stata scattata a un evento del famoso partito di centrodestra, partito in cui militò anche Giorgia Meloni, altro bersaglio di Chiara Ferragni.

Chi se lo aspettava? In realtà molte più persone di quanto si possa pensare. Sui social, infatti - oltre alle consuete critiche, del tipo "fa la paladina della sinistra ma ha votato Berlusconi" -, più che stupore si percepisce una certa consapevolezza. Sono in pochi a parlare di "errore giovanile", il resto è tutto un "facile da immaginare", "prende in giro i follower", varie ed eventuali. "Una foto di Chiara Ferragni a un convegno del Popolo delle libertà non mi sembra una prova più schiacciante di tutto quello che dice e fa ogni giorno" twitta Selvaggia Lucarelli, affondando il colpo, e ancora: "Mi stupirebbe di più una sua foto di anni fa in un circolo di rifondazione comunista". Ma il dubbio non viene soltanto su Chiara Ferragni, come scrive un altro utente: "Se scoviamo bene troveremo anche una foto di Renzi e Calenda a un convegno del genere".