Nuova gravidanza per Chiara Ferragni? Quell'indizio (palese) che lascia capire tutto

Chiara Ferragni è pronta per il terzo figlio? Sembra proprio di sì. Se, finora, le voci girate sui social erano solo quelle di una possibile crisi e, di conseguenza, separazione tra lei e suo marito Fedez, l'ultimo TikTok dell'imprenditrice digitale ha lanciato un nuovo gossip, quello di una presunta terza gravidanza. Nuovo bebè in arrivo in casa Ferragnez? Sembra proprio che la 35enne, già mamma di due bambini, abbia tutte le intenzioni di vivere, a un anno e mezzo dalla nascita della sua secondogenita Vittoria, di nuovo le emozioni di una vita che cresce dentro il proprio pancione.

Ma è solo il sogno dei milioni di fan della regina dei social oppure è davvero nei piani dei Ferragnez quello di regalare a Leone e Vittoria un fratellino o una sorellina? Stando all'ultimo video pubblicato dall'influencer su TikTok, tutti gli indizi sembrano portare in un'unica direzione.

Nel video in questione, infatti, c'è Chiara che guarda, intenerita, le foto dei suoi bimbi e se davanti alla foto di Leone e alla scritta: "Questo è il figlio che mi ha fatto venire voglia di farne altri", Chiara annuisce, guardando l'immagine della piccola Vitto con la scritta: "Questa è la figlia che mi ha fatto capire che due figli bastano e avanzano" fa una faccia che lascia capire che nei suoi piani, e in quelli di Fedez, c'è proprio quello di avere un nuovo bebè.

Lo stesso Fedez, qualche giorno fa, aveva lasciato capire la stessa cosa in una sua storia su Instagram dove si era lasciato scappare di avere voglia di fare altri figli. Ora, però, c'è di mezzo Sanremo che vedrà l'influencer protagonista assoluta del Festival quindi non resta che attendere la fine dell'evento e aspettare di ricevere (o meno) la lieta notizia.