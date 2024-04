Chiara Ferragni torna sui social: spacco vertiginoso e post solo in inglese

Deve aver cambiato di nuovo strategia comunicativa Chiara Ferragni, che dopo settimane di silenzio sui social torna con un mood decisamente diverso rispetto a quello più dimesso e "tutta casa e famiglia" a cui aveva abituato i follower in seguito alla rovinosa caduta di immagine - e professionale - arrivata con il pandoro gate, su cui si sta ancora indagando.

Sarà che non può più mostrare i figli in viso e continuare a fotografarsi con loro di spalle potrebbe essere iniziato a risultare ridicolo anche a lei, oppure avrà notato che 'scendere dal piedistallo' e iniziare di punto in bianco a rispondere singolarmente a tutti quelli che le lasciavano un commento (gentile) non portava poi così tanto engagement, ecco allora una comunicazione tutta estetica e senza fronzoli nei contenuti.

Chiara Ferragni si fa rivedere su Instagram pubblicando un post elegante e sexy. La prima foto è un selfie allo specchio, con un abito nero lungo e uno spacco vertiginoso che arriva fino a sopra l'anca, poi una serie di scatti di una mostra a Venezia dove era ospite e ancora un video in cui fa la linguaccia all'amica che la riprende nella camera d'albergo prima di uscire. L'altra grande novità è il post, scritto solo in inglese e puramente descrittivo del momento: "Felice di essere a Venezia per l'inaugurazione della bellissima mostra 'Musei delle Lacrime' del mio amico Francesco Vezzoli presso l'unico Museo Correr. Curata da Donatien Grau, la mostra presenta una selezione delle opere di Francesco, alcune realizzate per l'occasione, accanto ai capolavori del Museo di pittori come Cosmè Tura, Jacopo, Gentile e Giovanni Bellini, Antonello da Messina e Vittore Carpaccio. Il progetto rende inoltre omaggio all'architetto Carlo Scarpa e al suo magistrale lavoro sul museo e sull'identità storico-artistica di Venezia". Chissà, forse il motivo sarà la volontà - o l'esigenza - di iniziare a rivolgersi principalmente a un altro pubblico, più lontano dal clamore degli ultimi mesi.