"Sono stata male", l'annuncio di Chiara Nasti e le prime foto del pancino. Poi svela a che mese sta

Quando partorirà Chiara Nasti? A che mese di gravidanza è? Come starà vivendo il suo pancino numero due dopo la nascita del suo primo bimbo, Thiago, avuto nel novembre del 2022? Chi segue Chiara ed è fan dell'influencer si starà ponendo tutte queste domande dopo l'annuncio della seconda gravidanza - ma, sotto sotto, se le staranno ponendo anche i suoi haters che non si perdono una sua mossa social per poi criticarla. E oggi è proprio la stessa Chiara a rispondere a queste domande. Ma facciamo un passo alla volta.

Ad annunciare che Chiara Nasti sarebbe diventata mamma bis è stato il suo compagno Mattia Zaccagni che, dopo il suo gol nel derby di Coppa Italia, ha confermato quelle che, fino ad allora, erano solo indiscrezioni. Così, i due, 25 anni lei e 28 lui, stanno per diventare genitori una seconda volta. Grande entusiasmo per questa giovane famiglia che diventa sempre più grande e che torna al centro dell'attenzione mediatica per questa bella notizia che, però, come spesso accade agli influencer e in particolare a Chiara Nasti, è stata presa di mira dagli haters con battutine velenose non proprio digerite bene dai diretti interessati. Ma veniamo a oggi. A che mese sta Chiara e quando partorirà?.

Innanzitutto a mostrarci il pancino per la prima volta è proprio Chiara con degli scatti in cui si vede una leggerissima curva sull'addome pronta a crescere sempre di più. A quale mese di gravidanza è Chiara? Al quarto mese, come lei stessa ha rivelato. "Tra pochi giorni entrerò nel quarto mese" ha, infatti, scritto Nasti sulla foto in cui mostra il suo pancino bis ma non è finita qui perché l'influencer ha anche svelato di essere stata molto male.

"Una gravidanza totalmente diversa dalla prima, meno frequenti (da qualche giorno) le nausee ma sono stata molto male. Così come mangiavo vomitavo. Con Thiago zero nausee o altri sintomi. Con questa li ho tutti io", ha rivelato Chiara nelle sue stories Instagram dove ha spiegato di stare vivendo questo momento di gioia con non pochi problemi fisici. Dopotutto si sa, ogni gravidanza è a sé e anche i vip che sembrano immuni dai consueti problemi delle donne comuni, in realtà, sono persone come tutti gli altri.

Così, Chiara, diventerà mamma per la seconda volta presumibilmente verso giugno 2024. Ma questa volta sarà un maschietto o una femminuccia? Siamo certi che lo scopriremo presto.