Come sta davvero Kate? "Fragile e provata". Cosa dicono nei palazzi

La foto di Kate non sarebbe la prima immagine dei royal a essere stata maneggiata, un precedente sarebbe da ritrovare ancora una volta nella famiglia dei principi del Galles uno scatto in bianco e nero, pubblicato per le feste natalizie, nel quale sembrerebbe mancare un dito al principino Louis, ma mai prima d'ora si era scatenato un tale scandalo. Dopo l'annuncio dell'operazione alla quale la principessa del Galles si è dovuta sottoporre tutti gli occhi erano puntati proprio su di lei. Per questo la scelta di condividere uno scatto ritoccato, al momento, non trova alcuna giustificazione.

Il Daily Mail ha svelato altri retroscena sulla foto che sarebbe stata scattata l'8 marzo da William. Per farla avrebbe usato una Canon da 2mila euro e per 40 minuti avrebbe realizzato un servizio fotografico a consorte e figli. Non un gesto spontaneo ma "un ordine di palazzo". Secondo quanto rivela il tabloid inglese, infatti, da tempo i funzionari di Kensington Palace si sarebbero domandati quando e come far uscire lo scatto giusto. Il settimanale Nuovo, riportando le parole del magazine del Regno Unito, ha aggiunto anche che "quando Kate ha visto le immagini non c'era una che la convincesse davvero, e allora ha usato le app per migliorare se stessa e i suoi bambini".

Tutto il mondo si sta chiedendo quali siano i motivi che hanno portato i reali a fare un tale errore. Per nascondere una crisi matrimoniale? Per nascondere una condizione di salute non ottimale della principessa? Al momento non ci sono risposte a queste domande, ma alla questione "come sta davvero Kate?" fonti di Palazzo rivelano: "Kate è Fragile e provata dopo il photo gate".