Diletta Leotta, sveglia all'alba per la bimba: il racconto social, lei le dedica una canzone speciale

Se un anno fa avessero detto a Diletta Leotta che oggi avrebbe accolto in casa la prima figlia, forse non c'avrebbe creduto. Ed è per questo che la conduttrice, più felice che mai, sta immortalando giorno dopo giorno i momenti salienti della nascita della piccola Aria, nata mercoledì scorso dall'amore per il calciatore Loris Karius. Impossibile dunque trattenersi dal raccontare ai follower anche il ritorno a casa dopo il parto (avvenuto all'Ospedale San Raffaele di Milano), tra prime poppate e giornate che la maternità sta completamente rivoluzionando.

È la conduttrice a condividere la gioia via social. E, per farlo, sceglie due momenti simbolici. Il primo è l'incontro tra Aria e Lillo, il suo cagnolino. A scattare la foto è Loris: si vede Diletta sorridente che mostra la bambina al suo adorato volpino di Pomerania. Poi un secondo momento, quello del buongiorno: la presentatrice siciliana riprende il momento in cui, all'alba, viene svegliata dalla piccolina, che reclama attenzione e affetto. In sottofondo una canzone: "Gioia Infinita" dei Negrita, che racconta senza ombra di dubbio tutta la felicità di questo periodo.

L'ultimo anno per Diletta Leotta è stato una vera e propria rivoluzione. Il primo incontro con Loris infatti è arrivato solamente lo scorso ottobre, dunque neanche un anno fa. All'epoca i due vivevano distanti e si arrabattavano tra aerei e telefonate per godersi appieno il proprio amore. Poche settimane dopo poi, la scoperta: Diletta era incinta. Oggi Loris vive a Milano nell'appartamento della conduttrice, nel quartiere di Citylife, uno dei più prestigiosi della città meneghina.