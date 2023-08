Diletta Leotta è diventata mamma nel giorno del suo compleanno: le foto dall'ospedale

Diletta Leotta è diventata mamma nel giorno del suo compleanno, il 16 agosto: il regalo più dolce. La giornalista sportiva e il calciatore, Loris Karius, hanno annunciato la nascita della loro bambina con un post condiviso su Instagram in cui si vedono i tre abbracciati per la prima volta. La coppia ha scelto di chiamare la figlia Aria.

Come si evince dalle foto la piccola è nata la mattina alle 8:47, infatti durante l'arco della giornata l'assenza dai social di Leotta si era fatto sempre più sospetto e in molti avevano iniziato a ipotizzare che potesse essere nata la bambina.

Questo per Diletta, come abbiamo già accennato, è un giorno particolare in quanto proprio oggi lei compie 32 anni. Per l'occasione Loris le ha portato una torta con una candelina in camera, così i tre hanno potuto festeggiare per la prima volta insieme un compleanno.

I commenti di congratulazioni sotto al post sono moltissimi tra cui quello di Aurora Ramazzotti, "Ariaaaaaaaa che nome stupendo, congrats" e ancora Elisabetta Canalis che ha scritto "Auguri bellissime" e Chiara Ferragni che ha commento con "Congratulazioni baby" e poi Luca Argentero, Elodie, Mara Venier, Rudy Zerbi, Elettra Lamborghini e Federica Pellegrini.

Poche settimane fa Diletta aveva parlato di come avrebbero deciso il nome della bambina: "Prima voglio guardarla negli occhi, ho deciso di fare così ho deciso di seguire l’istinto". E così, quindi, il nome Aria sarebbe stato deciso nell'istante in cui lei e Loris hanno visto la loro bimba per la prima volta.

L'amore tra Diletta e Loris

L'ultimo anno per Diletta Leotta è stato un anno di completo cambiamento. Lo scorso ottobre ha conosciuto Loris e da quel momento non si sono più lasciati. Spesso in aereo per cercare di trascorrere il più tempo possibile insieme, solo poche settimane dopo ecco che Diletta scopre di essere incinta. Il calciatore e la conduttrice di Dazn sono stati travolti dal loro amore e il 16 agosto 2023 hanno stretto per la prima volta tra le braccia la loro bambina.